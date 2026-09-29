BUDO’da hava engeli: 8 sefer iptal edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO’nun Bursa, İstanbul ve Armutlu arasındaki 8 seferi yapılamayacak. İptaller, sabah 07.00 ile öğleden sonra 13.00 arasındaki seferleri kapsıyor.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.