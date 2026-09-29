  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Siyasal-askeri casusluk" soruşturması Mahrem bilgileri FETÖ’ye aktarmışlar Osmaniye'deki acı olayda yayın yasağı kararı! RTÜK duyurdu: Soruşturma tamamlanana kadar yasak getirildi! İblis, suç kanıtlarını yok etmenin peşinde! Enkazdaki şehitlerin üzerine üs kuruyor Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü Gazeteci Sinan Burhan’dan fon isyanı! “Vicdansızların donlarına kadar alınsın!” Batı Yaka’da vicdansız gasp! Fanatik İsrailliler Filistinlilerin zeytinlerini çaldı! Yurda dönen Balcı emniyete teslim oldu: 4. dalgada gözaltı sayısı 9’a yükseldi Kur'an ile dalga geçen soytarı, 19 ay hapis cezası verilerek tahliye edildi İkinci toplantı sona erdi: İşte Kurul'un aldığı yeni kararlar MASAK'ın dijital altyapısına sızmışlardı: 4 FETÖ'cü haine adliyede kelepçe!
Yerel BUDO’da hava engeli: 8 sefer iptal edildi
Yerel

BUDO’da hava engeli: 8 sefer iptal edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
BUDO’da hava engeli: 8 sefer iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO’nun Bursa, İstanbul ve Armutlu arasındaki 8 seferi yapılamayacak. İptaller, sabah 07.00 ile öğleden sonra 13.00 arasındaki seferleri kapsıyor.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23