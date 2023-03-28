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Yerel BUDO seferlerine hava engeli
Yerel

BUDO seferlerine hava engeli

Yeniakit Publisher
2023-03-28 07:34:00 -
BUDO seferlerine hava engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bildirmesiyle beraber, Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"

BUDO seferleri iptal
BUDO seferleri iptal

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BUDO seferleri iptal


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