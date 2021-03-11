BUDO seferleri iptal mi? Bursa Deniz Otobüsleri sefer saatleri
Meteoroloji son dakika hava durumu. Marmara Bölgesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) yetkililerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, BUDO sefer sayıları iptal edildi. BUDO hangi saatlerde iptal? İptal olan BUDO seferleri hangileri?
Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyuran Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) yetkilileri, iptal olan seferleri şöyle sıraladı:
BUDO iptal olan sefer saatleri
11 Mart Perşembe iptal olan BUDO seferleri ve saatleri
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması da fırtına sebebiyle bazı seferlerinin iptal olduğu bilgisini paylaştı.
Bozcaada'dan saat 10.00,
Geyikli'den saat 11.00
Gökçeada'dan saat 07.00-13.00,
Kabatepe'den ise saat 09.00 ve 15.00 seferleri yapılamayacak.