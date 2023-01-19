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Yaşam BUDO seferleri iptal
Yaşam

BUDO seferleri iptal

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı BUDO seferleri iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 08:30:00 -
BUDO seferleri iptal

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün belirttiği Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler, "08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.

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