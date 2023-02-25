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Dünya Budist ve Hindu çeteler Müslümanlara ait türbeyi bombaladı!
Dünya

Budist ve Hindu çeteler Müslümanlara ait türbeyi bombaladı!

Hindistan'da Müslümanlara ait cami ve türbelere yönelik Hindu çetelerin saldırıları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 14:29:00 - 2023-02-25 14:36:25

Maharashtra'daki Hindu çeteleri, geçtiğimiz günlerde Hazreti Seyid Malik Rehan Miran'ın türbesinin önünde toplandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Hindu çeteler yüksek müzik sesi eşliğinde, el yapımı bir silahla, türbenin kapısına top atışı yaptığı görülüyor. Saldırıda türbe hasar görürken Müslümanlardan ölen ya da yaralanan olmadı.

Hindu çetelerin saldırılarına sosyal medya üzerinden tepki gösteren Müslüman Hint aktivistler, bu saldırının ardından günler geçmesine rağmen Hint polisinin kimseyi gözaltına dahi almadığını belirtti.

Hindu çetelerini, Maha Shivaratri için düzenlenen festivali, Müslümanlara saldırarak kutladığına işaret eden aktivistler, saldırıyı apaçık gösteren videolara rağmen yetkililerin bir adım atmadığını vurguladı.

Hindistan makamlarının, zihinsel engelli bir Müslüman'ın Hint tapınaklarına saldırması nedeniyle idama varacak cezalar verdiklerini kaydeden aktivistler, yaşananların İslam düşmanlığının ülkenin bir politikası haline geldiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aktvisitler, Hindu çetelerin sık ​​sık Müslümanları linç ettiğini, cami ve türbelere zarar verdiğini belirterek tüm bu suçların cezasız kaldığını belirtti. (İLKHA)

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