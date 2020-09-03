BURSA (AA) - Bursa'da bu yıl ikincisi düzenlenen "BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı" başladı.

Organizasyon firması Network Fuarcılık'ın Genel Müdürü Hasan Eker, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kozmetik sektörünün önemine dikkati çeken Eker, "Sektörün dünyada 360 milyar avroluk cirosu var. Türkiye'de de 68 bin işletme var. Bu 68 bin işletmeyle berberler, kuaförler, güzellik salonları milyonları etkileyen bir sektör." dedi.

Eker, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kozmetik sektörünün de etkilendiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Dünyada fuarcılık sektöründe bu süreçte fuarların yapılamamasından dolayı 148 milyar avro bu yıl kayıp var. Dolayısıyla sağlık da ekonomi de önemli. Koronavirüs ile yaşamaya alışmalıyız. TOBB 1 Eylül'den itibaren fuarların yapılması için izin verdi. Biz de TOBB'un kuralları çerçevesinde bu fuarları yapıyoruz. Fuarımızda herkesin maske takması lazım. Girerken HES kodu alıyoruz, ateş ölçüyoruz, maske kontrolü yapıyoruz.

Fuarımıza 17'si Bursa'dan, 15'i İstanbul'dan, diğerleri de çeşitli illerden olmak üzere 46 firma katılıyor. Yüzde 35'i Bursa, yüzde 65'i de şehir dışı firmalar. 14 kozmetik toptancısı, 9 medikal cihaz firması, 6 cilt bakım firması, 5 eğitim kurumu, 4 el-ayak bakımı, 3 meslek odası, parfüm firması, güzellik merkezi, masaj salonu ve kozmetik üreticisi firmalarımız fuarımızda stant açtı. İnşallah fuarımızı büyüteceğiz. Böyle bir ortamda fuar yapmak bile büyük bir başarı. Kozmetik firmaları sektörün arkasında durdu ve fuarın yapılmasını istedi. Fuara katılan ve katkı koyan firmalara teşekkür ediyorum."

Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB, Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu, Bursa Kuaförler Odası, Bursa Berberler Odası ve Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği (BESDER) tarafından desteklenen fuarda, yeni ürünlerin ve yöntemlerin tanıtımı, eğitim programları, özel sunumlar ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Estetik, dermatoloji, kozmetik, el ve ayak bakımı, makyaj, saç bakımı gibi alanlarda faaliyet gösteren 46 firmanın stant açtığı fuar, 6 Eylül'de sona erecek.