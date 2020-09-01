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Spor Bucaspor, kapanma noktasında
Spor

Bucaspor, kapanma noktasında

Kulüp başkanı Aktaş: - "Borçlar nedeniyle sahaya çıkacak takım oluşturamıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:19:44 -
Bucaspor, kapanma noktasında

İZMİR (AA) - Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren ve ardından yaşadığı düşüşle Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerileyen Bucaspor'da kulüp başkanı Cihan Aktaş, borçlar nedeniyle takım oluşturamadıklarını ve kulübün kapanma aşamasına geldiğini söyledi.

Aktaş, kulübün kapatılacağı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, toplamda 85 milyon lira civarında borcu olan kulübün transfer yapabilmesi için acil 40 milyon lira ödemesi gerektiğini belirtti.

Takım kuramadıklarını aktaran Aktaş, "Sahaya çıkamadığımız için kulüp kendiliğinden kapanmış oluyor. Biz kapatmıyoruz. 40 milyon liralık borç ödenirse devam ederiz. Aldığımız kapatma kararı yok ama takımı sahaya çıkaramıyoruz. Kulüp, alınan kapatma kararından değil sahaya çıkamadığı için kapanıyor." ifadelerini kullandı.

Aktaş, kulübün kapanması için genel kurul gerektiği şeklindeki değerlendirmelere değinerek, "Kulubün kapanması bir karar değil, zaruret. Bu nedenle genel kurula gerek yok." dedi.


- Süper Lig'de mücadele etmişti


Kulüp, 11 Mart 1928'de İzmir’in 6. spor kulübü olarak kuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'i kurmaya karar verince 1984'te 3. Lig'e alınan kulüp, böylece futbol branşında resmen profesyonel oldu.

Bucaspor, 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti.



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