Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor maç sonucu
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 8b hafta maçları oynanıyor. Ligde zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, Artvin Hopaspor'u konut etti. Izmir temsilcisi kendi sahasında 3-1 galibiyet alarak puanını 19’a yükseltmeye başardı. Artvin Hopaspor puan durumu ise 10.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, 8'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Artvin Hopaspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 14'üncü dakikada Cuma, 61'inci dakikada Oğuz, 63'üncü dakikada Tunç Murat atarken, konuk takımın tek golü 53'üncü dakikada Taner'den geldi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi puanını 19'u çıkardı, Karadeniz ekibi ie 10 puanda kaldı.