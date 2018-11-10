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Bucak'ta jandarmayla çatışan hırsızlık şüphelilerinden 4'ü tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde, çimento fabrikasına hırsızlık amacıyla gelen grupla, jandarma arasında çıkan çatışmada 1 şüphelinin öldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 20:12
Bucak'ta jandarmayla çatışan hırsızlık şüphelilerinden 4'ü tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinde faaliyet gösteren As Çimento Fabrikası'ndan 5 Ekim günü hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, hırsızların tekrar gelebileceği ihtimali üzerine fabrikada önlem aldı. Ekipler, saat 21.30 sıralarında yaklaşık 10-12 kişilik bir grubun geldiğini gördü. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüpheliler, jandarmayı fark edip, ateş açtı. Jandarmanın da karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, M.T. (23) hayatını kaybetti.

5 şüpheli yakalandı

Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için başlattıkları çalışma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 5 kişinin Antalya'da olduğunu belirledi. Şüpheliler 7 Ekim'de Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen şüphelilerden 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı.

Valilikten açıklama

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Burdur ili, Bucak ilçesi, Kızılkaya beldesinde faaliyet gösteren AS Çimento Fabrikası'nda 05/11/2018 tarihinde meydana gelen bakır kablo hırsızlığı olayıyla ilgili, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olaya karıştıkları değerlendirilen faillerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli 5 şahsın Antalya ilinde oldukları tespit edilmiştir. Adli makamlarla koordine kurularak şüpheliler 07.11.2018 günü Antalya ilinde yakalanarak cumhuriyet savcısı talimatı ile gözaltına alınmış ve Bucak İlçe Jandarma Komutanlığına getirilmiştir. İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanarak Bucak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, mevcutlu olarak sevk edilen diğer 4 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır" denildi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 20:12
  1. Antalya
  2. Burdur
  3. Bucak
  4. hırsızlık
  5. silahlı çatışma
  6. Tutuklama

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