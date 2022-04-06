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Dünya Buça'dan acı görüntü! Babasının cesedini yol kenarında buldu
Dünya

Buça'dan acı görüntü! Babasının cesedini yol kenarında buldu

Ukrayna'nın Buça kentinde, babasını arayan Konstantin isimli bir kişi, acı görüntüyle karşılaştı. Babasının katliama uğradığını gören adam, "Babamın cansız bedenini görüyorsunuz, adı Leontiy'di" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 15:52:00 -
Buça'dan acı görüntü! Babasının cesedini yol kenarında buldu

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 42. gününde devam ediyor. Buça kentinde yaşanan ağır çatışmaların ardından mermilerin ve bombaların hedefi olan sivillerin cansız bedenleri yollarda ve araçların içinde bulundu. Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin birçoğu ekipler tarafından toplansa da Buça sokaklarında halen benzer görüntüler hakim.

"Babamın cansız bedenini görüyorsunuz,"

Yakınlarından haber alamayan birçok kişi, sokak sokak gezerek yakınlarından bir iz arıyor. O kişilerden biri olan Konstantin, babasının cansız bedenini yol kenarında buldu. Babasının başucunda bekleyen Konstantin kentteki acı duruma değinerek, "Merhaba benim adım Konstantin. Babamın cansız bedenini görüyorsunuz, adı Leontiy'di. Bizler, 22 Nisan'da cenaze törenine gideceğiz. Babam 82 yaşındaydı. İnsanlarımı beş gündür trajedi yaşıyor" ifadelerini kullandı.

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