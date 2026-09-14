Buca'daki 'İkizler Okulu' yeni eğitim yılına 27 çift ikizle başladı

İzmir'in Buca ilçesinde "İkizler Okulu" olarak bilinen Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu, yeni eğitim-öğretim yılına 27 çift, yani toplam 54 ikiz öğrenciyle girdi. Bugüne kadar 212 ikizin mezun olduğu okula, Milli Eğitim Bakanlığının yeni kayıt sistemi ve velilerin yoğun talebiyle bu yıl 5. sınıfa 9 çift ikiz daha kayıt yaptırdı.

2003-2004 eğitim-öğretim yılında hizmete açılan okulda bin 600 öğrenci eğitim görüyor. İkizlerin 1 çifti ana sınıfında, 4'er çifti 6 ve 7. sınıflarda, 9 çifti 8. sınıfta okuyor; 9 çift ise yeni kayıtla 5. sınıfta eğitime başladı. İsimleri, yüzleri ve yetenekleriyle birbirine benzeyen kardeşler, hayalleri söz konusu olduğunda birbirinden ayrışıyor.

Okul Müdürü Hasan Basri Karaoğlu, tablonun kendileri için büyük bir gurur ve sorumluluk kaynağı olduğunu dile getirdi. Karaoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni uygulamasının da etkisiyle, okulumuzun 'İkizlerin Okulu' olarak bilinmesi, ikiz anne babalarının bizi öncelikli tercih etmesini sağlıyor. Biz çocukları sadece ikiz olma özellikleriyle değil, akademik başarıları ve sosyal becerileriyle de ön plana çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

Öğretmenlerin ikizleri tanıma sürecini de anlatan Karaoğlu, "Öğretmenlerimiz zaman zaman çocukları karıştırsa da ilerleyen günlerde saç şekillerinden, giyimlerinden veya yeteneklerinden ayırt etmeyi başarıyor. Bu durum bizim için bir problem değil, aksine büyük bir zenginlik" ifadelerini kullandı.

Zeynep Galatasaraylı, İnci Fenerbahçeli

Okulun ikizlerinden Zeynep ve İnci Solgu kardeşlere göre bir arada okumanın en güzel yanı "her zaman yanında bir destekçinin olması". Karıştırılmaktan pek hoşlanmayan kardeşlerin dış görünüşleri aynı olsa da zevkleri tamamen farklı. Galatasaraylı Zeynep ileride veteriner olmak istiyor; Fenerbahçeli İnci ise pilot ya da hostes olmanın hayalini kuruyor.

Edin ve Deniz aynı takımı tutuyor, aynı müziği dinliyor

Tofaş Spor Kulübü'nün lisanslı basketbolcuları Edin ve Deniz kardeşler ise benzer zevklere sahip. Aynı müzik türlerini dinleyen ve ikisi de Galatasaray'ı tutan ikili, okulda bu kadar çok ikiz öğrenciyle karşılaşmanın kendileri için de büyük bir sürpriz olduğunu aktardı.

Eylül ve Asya Koyuncu kardeşler, birbirlerine karıştırılmaktan rahatsız olmadıklarını söylüyor. Fiziksel benzerliklerine rağmen karakterleri ayrışıyor: Biri daha sakin, diğeri daha hareketli.

Yeni eğitim-öğretim yılına neşeyle başlayan ikizler, yalnızca birbirleriyle değil, okuldaki diğer çiftlerle de kaynaşıyor.