Buca’da 14 branşta yaz kursları başlıyor

Buca Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte çocuk ve kadınlara yönelik düzenlenecek ücretsiz hobi ve sanat kurslarının programını belirledi. Belediye bünyesindeki dört ayrı merkezde düzenlenecek yaz kursları, boş zamanlarını değerlendirip yepyeni hobiler edinmek isteyenlerle; yabancı dilden halk oyunlarına, baleden karikatüre kadar birçok dalda eğitim almak isteyen her yaştan Bucalıya keyifli bir yaz tatili sunacak.

2018-2019 eğitim-öğretim döneminin sonuna yaklaşırken çocukların yaz tatillerini dolu dolu geçirebilmeleri için keyifli bir yaz kursu programı hazırlayan Buca Belediyesi, ücretsiz sanat ve hobi kurslarıyla 7-14 yaş arası çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı sunacak. Çocuklar için Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi ile Güzel Sanatlar Merkezi’nde toplam 14 ayrı branşta sanat ve hobi kursları oluşturan belediye; İngilizce, resim, drama, satranç, bale, karikatür, gitar, keman, kukla, tiyatro ve halk oyunları dallarında açılacak kurslarda çocukların yepyeni şeyler öğrenerek eğlenceli vakit geçirmeleri sağlayacak. 17- 27 Haziran arası kayıt alacak olan kursların 1 Temmuz’da başlayacağı belirtildi.

Yaz tatiline giren öğrencilerin yanında Bucalı kadınları da unutmayan Buca Belediyesi, yaz döneminde iki ayrı branşta da sanat kursu açacak. Güzel Sanatlar Merkezi’nde görsel sanatlar ve sahne sanatları branşlarında eğitim verilecek kursların başlama takvimi de 1 Temmuz 2019 olarak belirlendi.