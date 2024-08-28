Bu zararını kimse bilmiyor! Her kahvaltıda yulaf yiyorsanız bir kez daha düşünün!

Lif kaynağı bir gıda olan yulaf ezmesi son yıllarda sık tüketiliyor. Bağırsakları düzenleyen bu tahıl kahvaltılarda da ekmeğin yerini alabiliyor. Ancak yulaf ezmesi ile ilgili çoğu kişinin bilmediği bir gerçek var. Detaylar haberde.

Sporcuların ve diyet yapanların sık tükettiği yulaf ezmesi, son zamanlarda ekmeğin yerini alan önemli bir lif kaynağı.

Aynı zamanda birçok faydalı özelliğe sahip olan bu yiyecek kahvaltıların da vazgeçilmezi olmaya başladı.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Uzmanlara göre özellikle sindirim sisteminde sorun olanlar yulaf ezmesini sık tüketmeli.

Çünkü bu suda çözünebilen lif içeriği nedeniyle bağırsak fonksiyonunun normalleşmesine yardımcı oluyor.

Bir nevî müshil görevi görüyor.

TANSİYONU DÜZENLİYOR

Ayrıca içerdiği antioksidanlar nedeniyle tansiyonu düzenleyebilen yulaf ezmesi sabah öğünlerinde mutlaka yer almalı.

Endokrinolog Yulia Atamanova yumurta ve yulaf gibi tahılları sağlıklı kahvaltı yiyecekleri olarak nitelendiriyor.

Ona göre sağlıklı bir kahvaltı formülü, tam tahılların, proteinin, sebze ve meyve birleşimi.

Atamanova, bu kombinasyonun vücuda makro ve mikro besinler sağlayacağını söylüyor.

Beslenme uzmanı Mariyat Mukhina ise dengeli bir kahvaltının her zaman protein ve karbonhidrat içermesi gerektiğini aktardı.

Bu tür yemeklerin enerji artışı sağlayacağını söyledi.

YULAF LAPASI VİTAMİN DEPOSU

Başka bir beslenme uzmanı Polina Zhuravleva'ya göre yulaf ezmesini en sağlıklı yeme şekli yulaf lapası.

Ona göre bu B vitaminleri açısından zengin ve aynı zamanda kolesterolü düşürmeye de yardımcı oluyor.

NİŞASTA BAKIMINDAN YÜKSEK

Bazı uzmanlar her gün yulaf ezmesi yemenin istenmeyen bir durum olduğunu belirtmişti.

İçerisindeki fitik asit kalsiyumun emilimini engelliyor.

Nişasta bakımından da yüksek olan yulaf ezmesi şeker hastalığına da yol açabiliyor.

Bir kase hazır yulaf ezmesi üç yemek kaşığı kadar şeker içerebiliyor.