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Dünya

Bu zamana kadar yapılan en farklı "The Economist Kapakları" yorumu...

Dünyadaki sıradışı olayları henüz yaşanmadan çok önceden şifrelerle yansıtmaya çalışan The Economist Dergisi'nin kapaklarına Türkiye'den ve dünyadan çok çeşitli yorumlar getirilmişti.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 22:04:00 - 2020-08-05 22:51:43

 MURAT ARABACI  İSTANBUL  - Bu tür olayları anbean merakla takip eden insanlar, arama motorlarının altını üstüne getiriyor ve farkındalık oluşturmak adına paylaşımlarda bulunuyordu. Şimdi bu tartışmalara ve yorumlara bir yenisi daha ekledi. 

Sosyal medyadan "İsmix" hesabıyla bilgilendirici ve ironik paylaşımlarda bulunan İsmail Arslan "BAŞKA YERDE DUYMADIĞINIZ 2020 ŞİFRELERİ" adıyla bir video yayınladı. 

Videosunun açıklama bölümüne, "The economist dergi kapaklarında pek gizli olmasa da beyin jimnastiği yaptıracak gizlenmiş şifreler gündemdeki yerini korumakta. İşin uzmanları gerçekten çok güzel tespitler, tahminler yapmaktalar o uzmanları zaten biliyorsunuz. Ben onlarla yarışacak sıklette değilim. ismix olarak farklı pencerelerden bakmayı alışkanlık edindiğimizden ötürü bu videoda şimdiye kadar hiçbir yerde duymadığınız şifre çözümlemelerine şahit olacaksınız." yazan Arslan, bu videosuyla da yine adından çok söz ettireceğe benziyor...

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