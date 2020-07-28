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Medya

Bu yorum sosyal medyada çok ses getirdi

Sosyal medyada Kuruluş Osman fanlarından çok ses getiren bir yorum geldi. Osmanlı konulu diziler hakkında yapılan yorum Twitter’da gündem oldu ve bir anda binlerce kişi tarafından beğenildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 16:00:00 -
Bu yorum sosyal medyada çok ses getirdi

Twitter kullanıcılarından olan Kuruluş Osman, Payitaht Abdülhamid ve Diriliş Ertuğrul dizilerinin fanı olan bir üye, sosyal medya hesabından çok ses getiren bir paylaşımda bulundu.

Yeşil nickli kullanıcı, hesabından şunları paylaştı.

“Kısacası kuruluyoruz” diyerek cümlesine başlayan kişi,

“Osmanlı konulu diziler bize birer mesajdır.

Diriliş Ertuğrul (15 Temmuz Dirilişi’ni)

Payitaht Abdulhamid (FETÖ’cüleri imha edişimiz)

Kurulus Osman ise (Şimdi Tam Bağımsız Türkiye kuruluyor)

Sabırlı olalım arkadaşlar…

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