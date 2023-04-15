Bu yöntemle kırışıklık giderildiğini ilk defa duyacaksınız! Herkes bunu yapsın, kabiliyet gerektirmez! İşin sırrı
Zamandan kaçılmaz. Ne yaparsak yapalım zaman geçiyor ve yaşlanıyoruz ancak dışardan 10 yaş genç görünmek elimizdeyken neden bu fırsatı bir kenara tepelim ki? Hem de doğa ana bize tüm imkanları sunuyorsa…
Pahalı kozmetik ürünleri ve uzun bakım seanslarına muhtaç kalmadan, günde sadece 15 – 20 dakikanızı ayırarak cildinizi 10 yaş gençleştirebilir ve tüm kırışıklıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Evet, en geçmez sandıklarınızdan bile!
Bu HARİKA kırışık giderici yöntem için malzemeler:
1 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı badem yağı(zeytinyağı da olur)
Yarım yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı vazelin
Hazırlanışı
Vazelini buharda eritin ve diğer malzemeleri içine ekleyin. İyice karıştırın ve hazırladığınız karışımı buzdolabında saklayın. Bu karışım cildi nemlendirir ve kırışık gidermede oldukça etkilidir.
Tüm cilt tiplerine uygundur ve 7 gün içerisinde sonuçları almaya başlarsınız. Uygularken, ince bir tabaka halinde yüzünüze sürün ve kuruduktan sonra temizleyin.
Kadın - Aile
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