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Sağlık Bu yöntemle böbrek taşlarından kurtulmak mümkün
Sağlık

Bu yöntemle böbrek taşlarından kurtulmak mümkün

Yeniakit Publisher
2023-05-24 20:49:00 -
Bu yöntemle böbrek taşlarından kurtulmak mümkün

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, böbrek içi taşların tedavisinde kullanılan ‘RIRS’ denilen kapalı tedavi yöntemi ile taşlardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, böbrek taşı tedavisinde geliştirilen yöntemlerden biri olan "retrograd intrarenal cerrahi" kısaltma olarak RIRS yönetimi hakkında bilgiler verdi. Özkan, “İnsan omurgasının her iki tarafında yer alan böbrekler vücuttaki atık ürünlerin kandan temizlenmesi ile görevlidir. Vücuttaki atık ürünler idrar yolu ile vücuttan atılmaktadır. Kanın temizlenirken kandaki mineral ve tuzlardan oluşan tortular zamanla böbreklerde taşa neden olmaktadır” dedi.

Böbrek taşı tedavisinde RIRS yöntemi

“Bu taşlar kişi de böbrek bölgesinde, sırtta, kaburgaların altında, alt karın bölgesinde ve kasıklarda görülen şiddetli ağrı gibi farklı belirtiler göstermektedir” diyen Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, "Böbrek taşları tedavisinde özellikle son teknolojik gelişmelerle birlikte böbrek içindeki kırılamayan ya da düşürülemeyecek boyuttaki taşların tedavisinde yenilik olarak kesisiz, delmesiz, kapalı tedavi yöntemi ile taşlardan kurtulma imkanı doğmuştur. Bu fleksibl URS denilen esnek, yumuşak bir cihazla böbrek içine kadar ulaşılarak burada düşmesi mümkün olmayan 1 cm üzerindeki taşların 2 veya 3 cm kadar olan taşların lazer yöntemiyle kum haline getirilip idrar yolundan akıtılması ve dökülmesi sağlanmaktadır. Bu yöntemin avantajları arasında hastanın ertesi gün normal hayatına devam edebilmesi önemlidir. Böbrekte herhangi bir eski uygulanan yöntemlere göre, delme ve kesme işlemi olmadığı için börekte de minimum tahribat, minimum yan etki kalmaktadır. Bu yöntemle birlikte, hastanın günlük yaşamına çabuk dönmesi ve tekrarlayan taşlarda aynı yöntemi zararsız şekilde kullanabilmesi açısından önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

RIRS yöntemi herkese uygulanabilir mi?

Opr. Dr. Özkan, “Bu yöntem herkese, her yaş grubuna uygulanabilmektedir. Özellikle diğer cerrahi yöntemlerin zorlandığı şişman hastalar, kan sulandırıcı kullanan hastalar, iskelet yada vücut deformitesi olan hastalarda rahatlıkla da kullanılıp sonuç alınabilmesi de avantajları arasındadır. Bu yöntem RIRS denilen lazeri fleksibl URS yöntemiyle böbrek içi taşlarının tedavi edilmesi mümkün olmaktadır. Bu tedavi yönteminde hasta ya bölgesel anestezi ya da genel uyutma yöntemiyle ameliyata hazırlanmaktadır. Tedavi süresi taşın büyüklüğüyle orantılıdır” ifadelerini kullandı.

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