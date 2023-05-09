Bu yönteme dikkat! İstanbul'da düşük fiyata otomobil vaadiyle 10 milyon liralık dolandırıcılık
İstanbul'da düşük fiyata otomobil vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da düşük fiyata otomobil vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da bir kişi otomobil almaya çalışırken dolandırıldıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu. Bu kapsamda çalışma yürüten Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Yapılan çalışmalarda Şüphelilerin 10 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira para topladıktan sonra "İhalede sorun çıktı", "İhale ertelendi" gibi söylemlerle araçları teslim etmedikleri tespit edildi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İLKHA)
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