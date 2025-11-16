  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Remzi Çayır ülkücüler için faşist diyen Sözcü’nün televizyonunda “ülkücü hakimlerle görüşüyorum, memnun değiller”

Rusya'dan şok cevap: Türkiye gelişmesini duyurdu! Tamı tamına 7,8 milyon yaptı, talep var

Ayvacık açıklarında sarsıntı! Bölge halkı depremle irkildi

Beşiktaş'ta metro inşaatında çökme meydana geldi

Yılmaz Özdil'den tepki: Amigoluk yapıyorlar

Milliler sahada fırtına gibi esti

Hamas’tan İİT ve Arap Birliği’ne acil çağrı: Gazze’de soğuk, açlık ve abluka birleşti

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Ekrem’den bir darbe de yer altı madenlerine: Ülke kaybetti örgüt kazandı

Siyasette fırtına koptu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert sözler!
Aktüel Bu yollara dikkat! İşte Türkiye genelinde yol durumu
Aktüel

Bu yollara dikkat! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bu yollara dikkat! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? İşte ayrıntılar…

16 Kasım 2025 günü hangi yollar kapalı olacak? Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte yurt genelinde yol durumu:

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 28-32.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır.

İzmir-Turgutlu yolunun 24-26.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Akçakoca-Düzce yolunun 23-26.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Manavgat-Akseki-Konya yolunun 30-33.km.leri arasında patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 16.11.2025 tarihinde 10:00-17:00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacaktır.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Silifke-Mersin yolunun 40-41.kmleri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bayburt-Erzurum İl Sınırı-Pazaryolu yolunun 9-27.km.leri arasında yol şevi temizlik çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?
Aktüel

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Türkiye, 20 askerin şehit olduğu askeri uçak kazasının ardından yasa bürünürken, kamuoyunda “Neden milli yas ilan edilmedi?” soruları yoğun ..
Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu
Gündem

Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

Kemalist CHP'li Dursun Çiçek sosyal medyadan yaptığı Mustafa Kemal paylaşımıyla fena madara oldu. Çiçek'in paylaşımına tepki gösterenler ara..
‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!
Gündem

‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!

Bir dizi ziyaret için Kastamonu'ya giden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisinin Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu'nu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23