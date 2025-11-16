Bu yollara dikkat! İşte Türkiye genelinde yol durumu

16 Kasım 2025 günü hangi yollar kapalı olacak? Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte yurt genelinde yol durumu:

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 28-32.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır.

İzmir-Turgutlu yolunun 24-26.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Akçakoca-Düzce yolunun 23-26.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Manavgat-Akseki-Konya yolunun 30-33.km.leri arasında patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 16.11.2025 tarihinde 10:00-17:00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacaktır.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Silifke-Mersin yolunun 40-41.kmleri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bayburt-Erzurum İl Sınırı-Pazaryolu yolunun 9-27.km.leri arasında yol şevi temizlik çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.