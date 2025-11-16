  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD’nin Gazze’yi ikiye bölme planı sızdırıldı: “Kırmızı bölge enkaz olarak bırakılacak”

Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Savunma sanayiinde Afrika Türkiye'den çok memnun: Birçok ülkeden Türkiye'ye talep devam ediyor!

İsrail’den flaş talep! Suudi Arabistan’a F-35 satışına normalleşme şartı

Trump, Bill Clinton'u soruşturun: Cinsel saldırı skandalı, İddialar...

Maltepe’de zincirleme kaza! Trafik polisine çarptığı anı kaydetti

Humus’ta vahşi saldırı! Oyun salonu kana bulandı

Balıkesir Sındırgı'daki sarsıntı sonrası Ahmet Ercan İstanbul depremi icin 2 ilçeyi uyardı...

Başkan Erdoğan'dan Erzincan Başbağlar Köyü için anlamlı talimat! Tüm köy halkından büyük teşekkür...
Gündem

Bize ne yediriyorlar böyle! İçinden çıkanlar şok etti: İşte midyeye tövbe ettirecek görüntüler

Sosyal medyada yayılan bir video, vatandaşları korkuttu. Videoda incelenen midyenin içinden çıkan maddeler izleyenleri şoke etti.

Son günlerde sıkça tartışılan midye tüketimiyle ilgili yeni bir video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşılan görüntülerde bir vatandaş, satın aldığı midyeyi detaylı şekilde inceliyor. Çekim boyunca midyenin iç yapısını adım adım gösteren kişi, sonunda karşılaştığı manzara ile şaşkına döndü.
Midyenin içinden çıkan maddeler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, video kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaştı. Paylaşımların altında "Bize ne yediriyorlar?", "Bu nasıl hijyen?", "Midyeye bir daha bakışımız değişti" gibi yorumlar dikkat çekti.
Midye tüketimiyle ilgili tartışmalar sürerken, uzmanlar özellikle sokakta satılan ürünlerde hijyen ve denetim konularına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

