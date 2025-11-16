Bize ne yediriyorlar böyle! İçinden çıkanlar şok etti: İşte midyeye tövbe ettirecek görüntüler

Son günlerde sıkça tartışılan midye tüketimiyle ilgili yeni bir video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşılan görüntülerde bir vatandaş, satın aldığı midyeyi detaylı şekilde inceliyor. Çekim boyunca midyenin iç yapısını adım adım gösteren kişi, sonunda karşılaştığı manzara ile şaşkına döndü.

Midyenin içinden çıkan maddeler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, video kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaştı. Paylaşımların altında "Bize ne yediriyorlar?", "Bu nasıl hijyen?", "Midyeye bir daha bakışımız değişti" gibi yorumlar dikkat çekti.

Midye tüketimiyle ilgili tartışmalar sürerken, uzmanlar özellikle sokakta satılan ürünlerde hijyen ve denetim konularına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.