Bu yollar için uyarı geldi! İşte Türkiye genelinde yol durumu

1 Aralık 2025 günü hangi yollar kapalı olacak? Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolunun Kuyuluk Kavşağı-Çeşmeli Kavşağı Kesimi 0-1.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. (12.11.2025-08.12.2025)

İzmir-Çeşme Otoyolunun Narlıdere Kavşağı Mevkiinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanmaktadır. (22.11.2025-08.12.2025)

Polatlı-Ankara yolunun 44-46.km.leri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılmış olup, ulaşım alternatif yollardan sağlanmaktadır.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35.km.leri (Eskipazar Mermer Kavşağı) arasında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Çorum-İskilip yolunun 30-33.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Sivas-Zara yolunun 1-2.km.leri arasında köprü ve orta refüj otokorkuluk çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Siverek-Adıyaman yolunun 11-15.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Trabzon-Rize yolunun 21-25.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Rize yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.