Bu yiyecek saç dökülmesini anında durduruyor! Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesini engelleyen şampuan tarifi

Saç dökülmesi neden olur?

Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir.

Erkeklerde ve kadınlarda saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesine ne iyi gelir? Aşırı saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesi neden olur? Bu haberimizde sorularının yanıtları ve dökülmeyi önlemek için doğal tarif vereceğiz. Tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

Saç dökülmesine ne iyi gelir?

Saç dökülmesini engelleyen besinler;

Folik asit, saç hücrelerinin sağlıklı büyümesinden sorumludur. İyi folat kaynakları; koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, marul, brüksel lahanası, brokoli), kuşkonmaz, fasulye, yer fıstığı, ay çekirdeği, taze meyveler, tam tahıllar, karaciğer, deniz ürünleri, yumurtalardır.

HİNTYAĞI

Hintyağı saçları ve kirpikleri uzatmak için çok tesirlidir. Bu erkekler için de geçerli! Hint yağı saç dökülmesini önlemekle kalmaz aynı zamanda klasik saç sihrime oranlarını iki veya üç katına çıkarabilir.

SİYAH KİMYON TOHUMU YAĞI

Siyah kimyon tohumu yağı bir hayli avantaja sahiptir, ancak saç gelişmesi için özellikle şahanedir. Saç dökülmesine neden olan bazı mantar enfeksiyonlarının giderilmesine destekçi olur ve saç dökülmesini önler. Kafanın veya bedenin geniş bir kısmında kullanmadan evvel hassasiyet olmadığından emin olmak için iç kolun teninde ufak bir ölçü test edin.

BİBERİYE YAĞI

Saç gelişmesini canlandırma beceriyi ile tanınan biberiye genellikle saç geliştirme rehabilitasyonlarına ve şampuanlara katılır. Az ölçüde ilave etmek erkeksi bir koku yaratır ve bu tasviri aktifliğini arttırır.

LAVANTA ESANSİYEL YAĞI

Cilt sıhhatini ve saç gelişmesini iyileştirmek için de kullanışlıdır. Siyah kimyon tohumu ve biberiye kokusunu yumuşatır, serinletici ama netlikle erkeksi bir koku yaratır.

Pirinç ile saç nasıl uzatılır? Pirinç ile saç uzatma:

Saç dökülmesinin azalmasına yardımcı olan pirinç suyu, içerisinde bulunan aminoasitler sayesinde yeniden saçın oluşmasına ve daha hızlı büyümesini sağlar. Ayrıca B,C ve E vitaminleri bakımından oldukça fazladır. Saçlarınızın yumuşak olmasını ve uzamasını istiyorsanız banyodan sonra pirinç suyuyla yıkayabilirsiniz.

Yumurta saça iyi gelir mi? Saça yumurta sürmek ne ise yarar?

Yumurta'nın içerisinde bulunan bileşikler, saç derisini uyararak ve besleyerek saç köklerinin güçlenmesine yardımcı olur. Düzenli kullanımda saç dökülmelerinin önüne büyük ölçüde geçilebilir. Yumurta sarısı saçlarınızı nemlendirmeye ve elastikiyetini artırmaya yardımcı olan biyotin açısından oldukça zengindir.

Saç dökülmesini engelleyen şampuan tarifi

Malzemeler

1/4 bardak hint yağı

1 tatlı kaşığı siyah kimyon tohumu yağı

1/2 çay kaşığı biberiye yağı

15 damla lavanta esansiyel yağı

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri koyu renkli bir sırça şişe içerisinde birleştirin. Kahverengi bir damlalıklı şişesi kullanılabilir. Saçları ıslatın ve kafa tenine 10-30 damla koyarak masaj yapın. Bir saat süresince ya da bir gece süresince bekletin ve yıkayın. Gece kullanmanızı ve yağ kirlerini önlemek için yastık üzerindeki havluyla yatmanızı öneriyoruz.

Saç gelişmesini artırmak için haftada bir defa veya gerektiğinde kullanın.

NOTLAR

Tüm kafa tenine kullanmadan evvel iç kolun minik bir kısmında yağları test edin ve rastgele bir tepkin veya hassasiyete neden olursa kullanmayın. Siyah kimyon tohumu yağı duyarlı ciltlerde tahrişe neden olabilir.

Saç dökülmesini engelleyen vitaminler

Böylece saç dökülmesi yaşayan kişiler hangi vitamin eksikliği saç dökülmesi yapıyor bunu öğrenerek, saç için vitaminler sayesinde bu problemin önüne geçebilir. Saç için vitaminler çok çeşitlidir. A vitamini, D vitamini, B vitamini, E vitamini, çinko ve demir bunlardan bazılarıdır.

Ispanak, pazı, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler.

Portakal, greyfurt, karpuz, çilek gibi C vitamini içeren meyveler.

Ceviz, fındık gibi kuru yemişler.

Balık başta olmak üzere deniz ürünleri.

Yoğurt.

Tavuk, hindi gibi protein kaynakları

Fasulye.

Havuç

Saça en çok ne zarar verir? Saça zararlı yiyecekler;



Işık (UV ve gözle görülen ışık), tuz ve klor içeren su, saçın yapısındaki kimyasal bağların çökmesine yol açar. Güneşten gelen ısı saçı kurutur ve hasara açık hale getirir. Maşa, fön ve saç kurutma makinesi, saça zarar verir. Isı, saçtaki polipeptit zincirlerini bir arada tutan geçici bağların kırılmasına yol açar.

3 günde saç ne kadar uzar? (20 cm saç ne kadar sürede uzar, 1 cm saç ne kadar)

Bir saç teli, günde yaklaşık olarak 0.3 mm, ayda 1 cm, yılda 12 cm uzar. Bellere kadar uzanan saçlar ise 80 - 90 cm kadardır ve ancak 7 yılda uzar.