Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, liselerdeki sınavlara ilişkin tercih hakkını öğrencilere bıraktı. Peki, sınavlara girmeyenler sınıfta kalır mı?

Bu yıl sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağını, sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihlerinde işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacak.

İkinci döneme ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecek.

Öğrenciler sınavlara katılmak istemezse mutlaka aileleri dilekçe vermek zorunda. Diğer türlü yıl sonu notları hesaplanırken ikinci dönem sınavlarına girmemiş olarak görülecekler. Dilekçe verenlerin ise notları birinci dönem notlarına göre değerlendirilecek. Eğitim uzmanları, öğrencilerin mağdur olmaması adına sınava katılmayı düşünmeyen ailelerin bir an önce dilekçe vermesi gerektiğini, diğer türlü öğrencilerin sene sonu notlarıyla ilgili sorunlar yaşayabileceğini ifade ediyor.