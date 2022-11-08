Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. 2021 yılı ocak ayı itibariyle ülkemizde risk gruplarına göre aşılama takvimi uygulanmaya başladı. 2021 Haziran ayında ise yaş ve meslek grubu sınırlaması kaldırıldı ve tüm vatandaşlara aşı hakkı tanımlandı. Kış mevsimi öncesinde ise vakaların artış göstereceği uzmanlarca belirtiliyor. Peki, hatırlatma dozu aşı randevuları açıldı mı?

Bu yıl da koronavirüs aşısı yapılacak mı? Kimler hatırlatma dozu aşı olabilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aralık ayı için bizde bir yükseliş olabilir. Ama artık Kovid korkusuyla yaşamayalım. Kovid'le birlikte yaşamı artık öğrendik, nasıl bulaştığını biliyoruz. O nedenle ileri yaşta olan risk grubundaki vatandaşlarımızın mutlaka hatırlatıcı dozlarını yaptırmalarını, aralık ve ocak aylarına hazırlıklı girmelerini istiyoruz. Özellikle riskli kişilerin toplu yerlerde maske takmalarını zaten hep öneriyoruz. Yani endişe etmeyelim” dedi.

MHRS ve ALO 182 üzerinden hatırlatma dozu aşı randevunuzu oluşturmanız mümkün. Son aşısının üzerinden 6 ay geçenler sisteme girdiklerinde ‘Aşı randevusu al’ kısmına tıklayarak randevu oluşturabilirler. Bu aşamada aşı tercihinizi de belirlemeniz gerekiyor.