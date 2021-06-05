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Eğitim Bu yıl anaokuluna gitmeyenler yaz okuluna ne zaman başlayacak?
Eğitim

Bu yıl anaokuluna gitmeyenler yaz okuluna ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı yaz okulları kim katılacak? Pandemi sebebiyle bu yıl okul öncesi eğitimine katılmayan ve 2021-2022 eğitim öğretim yılında 1.sınıfa kayıt olacak öğrencilere yaz okulu imkanı sağlanacak. Peki, kim yaz okuluna gidebilir. Ücretsiz yaz okulu

Yeniakit Publisher
2021-06-05 16:32:00 -
Bu yıl anaokuluna gitmeyenler yaz okuluna ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok aile, çocuklarını okula göndermedi. Anaokuluna gitmeyip bu yıl 1.sınıfa başlayacak olan öğrencilere yaz okulu imkanı sağlanacak. Peki, ücretsiz yaz okulları ne zaan açılacak?

Bu yıl anaokuluna gitmeyenler yaz okuluna ne zaman başlayacak?

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazıyı illere gönderdi. Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

Okul öncesi eğitimde velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak olan çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.

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