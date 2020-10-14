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Ekonomi Bu yıl 2 ton Anzer balı satışa sunuldu
Ekonomi

Bu yıl 2 ton Anzer balı satışa sunuldu

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, Anzer balında bu yılki verimin üreticilerin beklentilerini karşılayacak düzeyde olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:21:00 -
Bu yıl 2 ton Anzer balı satışa sunuldu

Civelek, tahlile giden balın 2 tonunun Anzer balı kriterlerine uygun şekilde kendilerine teslim edildiğini kaydetti. Civelek, Anzer balının kilogram fiyatında pandemi nedeniyle artış yapmadıklarına dikkati çekerek, geçen yılki fiyatların geçerli olduğunu söyledi. Fiyatın 1 kilogram bal için bin, yarım kilogram için 500 lira olduğunu belirten Civelek, polen fiyatlarını da 100 gramı 140, 200 gramı 250, 400 gramı 500 lira olarak belirlediklerini ifade etti.

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