Bu yıl 2 ton Anzer balı satışa sunuldu

Civelek, tahlile giden balın 2 tonunun Anzer balı kriterlerine uygun şekilde kendilerine teslim edildiğini kaydetti. Civelek, Anzer balının kilogram fiyatında pandemi nedeniyle artış yapmadıklarına dikkati çekerek, geçen yılki fiyatların geçerli olduğunu söyledi. Fiyatın 1 kilogram bal için bin, yarım kilogram için 500 lira olduğunu belirten Civelek, polen fiyatlarını da 100 gramı 140, 200 gramı 250, 400 gramı 500 lira olarak belirlediklerini ifade etti.