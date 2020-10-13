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Ekonomi Bu yıl 2 ton Anzer balı satışa sunuldu
Ekonomi

Bu yıl 2 ton Anzer balı satışa sunuldu

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek: - "Tahlile giden balın 2 tonu Anzer balı kriterlerine uygun şekilde bize teslim edildi"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:16:16 -
Bu yıl 2 ton Anzer balı satışa sunuldu

RİZE (AA) - Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, tahlil sonuçları olumlu çıkan Anzer balının 2 ton olduğunu, bu balları etiketleyip mühürleyerek satışa sunduklarını söyledi.

Civelek, kooperatif binasında düzenlediği basın toplantısında, adını üretildiği yayladan alan dünyaca ünlü Anzer balında bu yılki verimin üreticilerin beklentilerini karşılayacak düzeyde olduğunu belirtti. Bu durumun olumlu hava koşullarına bağlı olduğunu ifade eden Civelek, sağımın ardından 2 ton 400 kilogram balı tahlil için Hacettepe Üniversitesine gönderdiklerini aktardı.

Civelek, tahlile giden balın 2 tonunun, Anzer balı kriterlerine uygun şekilde kendilerine teslim edildiğini kaydederek, "Pandemi sürecinde bala talep artışı gerçekleşti. Anzer balı salgın döneminde satışta rekor kırdı. Çok güzel satışlar yapıldı. Elimizde büyük miktarda sipariş mevcut. Yeni çıkan baldan siparişleri gerçekleştirmeye çalışacağız." dedi.

İlk etapta ön talepleri karşılayacaklarına işaret eden Civelek, "Talep edenlerle görüşüyoruz. Elimizdeki 800 kilogramlık talebi karşıladıktan sonra yeni satışlarımızı yapacağız. Balı alan kişilere, aciliyet sırasına göre öncelik gösteriyoruz. Bu balın faydası nedeniyle buna özen gösteriyoruz." diye konuştu.

Civelek, Anzer balının kilogram fiyatında pandemi nedeniyle artış yapmadıklarına dikkati çekerek, geçen yılki fiyatların geçerli olduğunu söyledi. Fiyatın 1 kilogram bal için bin, yarım kilogram için 500 lira olduğunu belirten Civelek, polen fiyatlarını da 100 gramı 140, 200 gramı 250, 400 gramı 500 lira olarak belirlediklerini kaydetti.

Civelek, balın kalitesi ve fiyatı dikkate alındığında vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden gelen özeni gösterdiklerini vurgulayarak kooperatif dışından veya mühürsüz bal alınmamasını istedi.


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