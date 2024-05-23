Bu yaylanın mimarisi dikkat çekiyor
Ünlü Kaçkal Dağları eteklerinde yer alan Yanıklı Köyü Yaylası mimarisiyle dikkat çekiyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-yaylanin-mimarisi-dikkat-cekiyor-84191
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Ünlü Kaçkal Dağları eteklerinde yer alan Yanıklı Köyü Yaylası mimarisiyle dikkat çekiyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-yaylanin-mimarisi-dikkat-cekiyor-84191
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