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Yaşam Bu yaylanın mimarisi dikkat çekiyor
Yaşam

Bu yaylanın mimarisi dikkat çekiyor

Yeniakit Publisher
2024-05-23 14:35:00 -
Bu yaylanın mimarisi dikkat çekiyor

Ünlü Kaçkal Dağları eteklerinde yer alan Yanıklı Köyü Yaylası mimarisiyle dikkat çekiyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-yaylanin-mimarisi-dikkat-cekiyor-84191

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