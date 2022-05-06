  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu yaratığa insan diyecek bin şahit arıyoruz! Göçmen vatandaşlara çok çirkin hakaretler
Gündem

Bu yaratığa insan diyecek bin şahit arıyoruz! Göçmen vatandaşlara çok çirkin hakaretler

Sosyal medya fenomeni Onur Babacan, ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan göçmen vatandaşları çok çirkin ifadelerle hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 22:47:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın fitilini ateşlediği göçmen düşmanlığı çığrından çıktı.

Onur Babacan adlı sosyal medya fenomeni, ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan göçmen vatandaşları sinkaflı küfürlerle hedef aldı.

Yetkililerin harekete geçmesi bekleniyor!

Irkçı tutumu ile izleyenleri utandıran ifadeler kullanan Babacan, ırkçılığın karşısında durup, göçmen vatandaşları savunanlara da pervasızca küfrederken, yetkililerin bu çirkinlik karşısında harekete geçmesi bekleniyor.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Öncelikle

Türkiye ve Türk düşmanı olanlardan hesap sorulmalı

Fprexs

Adam dogruları söylüyör.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay