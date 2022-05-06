Bu yaratığa insan diyecek bin şahit arıyoruz! Göçmen vatandaşlara çok çirkin hakaretler
Sosyal medya fenomeni Onur Babacan, ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan göçmen vatandaşları çok çirkin ifadelerle hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın fitilini ateşlediği göçmen düşmanlığı çığrından çıktı.
Onur Babacan adlı sosyal medya fenomeni, ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan göçmen vatandaşları sinkaflı küfürlerle hedef aldı.
Yetkililerin harekete geçmesi bekleniyor!
Irkçı tutumu ile izleyenleri utandıran ifadeler kullanan Babacan, ırkçılığın karşısında durup, göçmen vatandaşları savunanlara da pervasızca küfrederken, yetkililerin bu çirkinlik karşısında harekete geçmesi bekleniyor.