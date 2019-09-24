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Bu yangını anne yüreği söndürür

Akit’e konuşan Diyarbakır Şahinan Aşireti Lideri Mehmet Sait Gülçer, “25 köy ve 50 bin kişilik nüfusumuzla, acılı annelerimizin yanındayız. Terör örgütü PKK ve HDP, bu bölgeye acı yaşatmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Buradaki vatandaşlarımızla beraber PKK’yı da, onun siyasi uzantısı HDP’yi de bu bölgeden sileceğiz” dedi.

24 Eylül 2019 Salı 09:19
Bu yangını anne yüreği söndürür

 Hasan Türkmen  Ankara 

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’ye karşı eylemini sürdüren ailelere destek çığ gibi büyümeye devam ediyor. STK temsilcilerinden, siyaset dünyasından ve bölge halkından gelen büyük desteğin ardından, bölgedeki aşiret liderlerinden de destek gelmeye başladı.

Desteğimiz tam

Gazetemiz Akit’e 25 köy ve 50 bin kişiden oluşan aşiretinin Diyarbakır annelerinin yanında olduğunu söyleyen Diyarbakır Şahinan Aşireti Lideri Mehmet Sait Gülçer, “Bu bölgedeki insanlar, yıllardır terörden ve HDP’den çekmedikleri kalmadı. Son yıllarda devletimiz Doğu bölgelerini terörden arındırmaya çalışıyor. Bizler de bölge halkı olarak devletimize desteğimiz tamdır. Şahinan Aşireti olarak 25 köy ve 50 bin kişilik nüfusumuzla, acılı annelerimizin yanındayız. Diğer kanaat önderleri de aynı şekilde Diyarbakır annelerine tam destek veriyor. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, bu bölgeye acı yaşatmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Herkes bunun farkına vardı. Buradaki vatandaşlarımızla beraber, PKK’yı da onun siyasi uzantısı HDP’yi de bu bölgeden sileceğiz” şeklinde konuştu.

Terörü anneler bitirir

Diyarbakır annelerinin cesur mücadelesinin, terör örgütü PKK’nın şehir uzantılarını bitireceğini belirten Gülçer, “Günlerdir HDP önünde eylem yapan annelerin mücadelesi çok önemli. Sokaklarda vatandaş gibi gezip, çoluk çocuğun aklıyla oynayanları, cesur annelerin bu mücadelesi bitirir. Şehrin içine yuvalanmış, gizlenmiş terörü ancak bu anneler, halkın desteğiyle bitirir. Bu, silahlı mücadelenin de üstündedir. Annelerimiz devletin desteğini hissedince ayağa kalktı. Bizler de kanaat önderleri olarak desteğimizi esirgemeyiz. Günlük yanlarına giderek, desteğimizi gösteriyoruz. Yine üstümüze ne düşerse, yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 09:19
  1. Ankara
  2. terör örgütü PKK
  3. HDP
  4. STK temsilcileri
  5. Akit
  6. Diyarbakır anneleri
  7. Diyarbakır Şahinan Aşireti Lideri Mehmet Sait Gülçer
  8. Şahinan Aşireti
  9. PKK

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