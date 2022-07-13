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Dünya Bu video her yerde yok! Rusya-Ukrayna savaşından korkunç görüntüler
Dünya

Bu video her yerde yok! Rusya-Ukrayna savaşından korkunç görüntüler

Avrupa'nın göbeğinde patlak veren Rusya-Ukrayna savaşından yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 12:52:00 -

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna’nın Azov Taburundan bir asker dünya gündemine oturacak bir video paylaştı.

Azov Taburunda savaşan Ukraynalı Konstantin Nikitenko, kendi Telegram hesabına Mariupol’da yaşayan sivillere ateş eden bir BTR-4 zırhlı aracından bir video yükledi.

Videoda Nikitenko, zırhlı bir aracın içinde sivillere ateş ederken görülüyor. Konstantin Nikitenko birkaç gün önce Ukrayna'dan ayrılarak kurulan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde ölüm cezasına mahkum edilmişti.

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