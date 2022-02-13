  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu veletler kimin? Bunlar kimin eseri?
Gündem

Bu veletler kimin? Bunlar kimin eseri?

Türkiye’de kanunlar nesli korumak için yetersiz olunca gençler aklın mantığın almadığı şeyler yapabiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 17:17:00 - 2022-02-13 17:20:30
Bu veletler kimin? Bunlar kimin eseri?

İslam, ihtiyaçlarını gidermek için dahi dilenmeyi helal görmezken haram işlemek için dilenen gençlerin fotoğrafı pes dedirtti.

Sosyal medyada dolaşımdaki gençlerin kim olduğu elbette önemli değil!

Önemli olan ar duygusunu kaybedince insanın ne durumlara düşebileceği.

Bu yaşlardaki gençler acıktıklarında bir simit parası için bile dilenmekten haya ederken seküler hayatın hiçleştirdiği, karakterinin üzerinden silindir gibi geçtiği gençlerin yaptığı elbette düşündürücüdür.

Nesli ifsat eden içkiyi yasaklamadığınızda işte bu durum yaşanabiliyor.

Allah rızası için verilen sadaka kültürünün yerine şeytana hizmet eden bir yardımlaşma mı gelecek?

Bu bir PR çalışması mı?

Bu veletler kimin çocukları, ailelerinin durumu nasıl?

Ya da bu çocuklar denek mi? Bilemiyoruz.

Bilinen bir şey var ki alkol aklı da kişiliği de hedef alıp çürütüyor.

Bu muzırat durdurulmalı

Artık yasaklanmalı

Kaynak: Mustafa Karakaş / Doğruhaber

'Millet aç' diyenlerin derdi 'alkol' oldu!
'Millet aç' diyenlerin derdi 'alkol' oldu!

Ekonomi

'Millet aç' diyenlerin derdi 'alkol' oldu!

Siz hiç alkol alıp intihar edenler için alkolü suçlayan laikçi gördünüz mü? Cemaat değil içki yasaklansın!
Siz hiç alkol alıp intihar edenler için alkolü suçlayan laikçi gördünüz mü? Cemaat değil içki yasaklansın!

Gündem

Siz hiç alkol alıp intihar edenler için alkolü suçlayan laikçi gördünüz mü? Cemaat değil içki yasaklansın!

Adalet mazluma mı, zalime mi işliyor? Çarptığı genç 'anında öldü' diye alkollü sürücüye verilen ödül gibi ceza şoke etti!
Adalet mazluma mı, zalime mi işliyor? Çarptığı genç 'anında öldü' diye alkollü sürücüye verilen ödül gibi ceza şoke etti!

Gündem

Adalet mazluma mı, zalime mi işliyor? Çarptığı genç 'anında öldü' diye alkollü sürücüye verilen ödül gibi ceza şoke etti!

Osmanlı yadigarı 'Taş Han' içkili konserlere tahsis edildi
Osmanlı yadigarı 'Taş Han' içkili konserlere tahsis edildi

Gündem

Osmanlı yadigarı 'Taş Han' içkili konserlere tahsis edildi

Darısı laikçilere! 'Teşhirci' model kendisini kaybettiği için içkiyi bıraktı: Geleceğim için ayık kalmayı planlıyorum
Darısı laikçilere! 'Teşhirci' model kendisini kaybettiği için içkiyi bıraktı: Geleceğim için ayık kalmayı planlıyorum

Aktüel

Darısı laikçilere! 'Teşhirci' model kendisini kaybettiği için içkiyi bıraktı: Geleceğim için ayık kalmayı planlıyorum

Atatürk heykelini yıkmaya çalışanlar kemalist kafalı çıktı!
Atatürk heykelini yıkmaya çalışanlar kemalist kafalı çıktı! "Alkollüydük"

Gündem

Atatürk heykelini yıkmaya çalışanlar kemalist kafalı çıktı! "Alkollüydük"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay