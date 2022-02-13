Bu veletler kimin? Bunlar kimin eseri?

İslam, ihtiyaçlarını gidermek için dahi dilenmeyi helal görmezken haram işlemek için dilenen gençlerin fotoğrafı pes dedirtti.

Sosyal medyada dolaşımdaki gençlerin kim olduğu elbette önemli değil!

Önemli olan ar duygusunu kaybedince insanın ne durumlara düşebileceği.

Bu yaşlardaki gençler acıktıklarında bir simit parası için bile dilenmekten haya ederken seküler hayatın hiçleştirdiği, karakterinin üzerinden silindir gibi geçtiği gençlerin yaptığı elbette düşündürücüdür.

Nesli ifsat eden içkiyi yasaklamadığınızda işte bu durum yaşanabiliyor.

Allah rızası için verilen sadaka kültürünün yerine şeytana hizmet eden bir yardımlaşma mı gelecek?

Bu bir PR çalışması mı?

Bu veletler kimin çocukları, ailelerinin durumu nasıl?

Ya da bu çocuklar denek mi? Bilemiyoruz.

Bilinen bir şey var ki alkol aklı da kişiliği de hedef alıp çürütüyor.

Bu muzırat durdurulmalı

Artık yasaklanmalı

Kaynak: Mustafa Karakaş / Doğruhaber