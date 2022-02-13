Bu veletler kimin? Bunlar kimin eseri?
Türkiye’de kanunlar nesli korumak için yetersiz olunca gençler aklın mantığın almadığı şeyler yapabiliyor.
İslam, ihtiyaçlarını gidermek için dahi dilenmeyi helal görmezken haram işlemek için dilenen gençlerin fotoğrafı pes dedirtti.
Sosyal medyada dolaşımdaki gençlerin kim olduğu elbette önemli değil!
Önemli olan ar duygusunu kaybedince insanın ne durumlara düşebileceği.
Bu yaşlardaki gençler acıktıklarında bir simit parası için bile dilenmekten haya ederken seküler hayatın hiçleştirdiği, karakterinin üzerinden silindir gibi geçtiği gençlerin yaptığı elbette düşündürücüdür.
Nesli ifsat eden içkiyi yasaklamadığınızda işte bu durum yaşanabiliyor.
Allah rızası için verilen sadaka kültürünün yerine şeytana hizmet eden bir yardımlaşma mı gelecek?
Bu bir PR çalışması mı?
Bu veletler kimin çocukları, ailelerinin durumu nasıl?
Ya da bu çocuklar denek mi? Bilemiyoruz.
Bilinen bir şey var ki alkol aklı da kişiliği de hedef alıp çürütüyor.
Bu muzırat durdurulmalı
Artık yasaklanmalı
Kaynak: Mustafa Karakaş / Doğruhaber
Gündem
Siz hiç alkol alıp intihar edenler için alkolü suçlayan laikçi gördünüz mü? Cemaat değil içki yasaklansın!
Gündem
Adalet mazluma mı, zalime mi işliyor? Çarptığı genç 'anında öldü' diye alkollü sürücüye verilen ödül gibi ceza şoke etti!
Aktüel
Darısı laikçilere! 'Teşhirci' model kendisini kaybettiği için içkiyi bıraktı: Geleceğim için ayık kalmayı planlıyorum