Bu, vatandaşı soymak değil de nedir? "Tencere darbesi"ni işte böyle yapıyorlar

Son dönemde zincir marketlerde yapılan fahiş fiyat uygulamaları sık sık gündeme geliyor.

Yakın lokasyonlardaki marketlerde aynı ürünlerin farklı fiyatlara satılması dikkat çekerken vatandaştan yükselen şikayetlerle yetkililer denetimlerini artırdı.

Canlı yayında çarpıcı örnek

Denetimler artsa da piyasadaki fiyatlama farkı devam ediyor.

CNN Türk'ün İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın konuğu olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir konuya ilişkin çarpıcı örnekler vererek piyasadaki duruma dikkat çekti.

"Tencere darbesi yapılıyor"

İnsanların alım gücü üzerinden 'tencere darbesi' yapıldığını ifade eden Demir, programa gelirken farklı marketlerden aldığı gramaj ve markaları aynı olan 2 kavanoz salça ile durumu anlattı.

Aynı ürün, 3 farklı fiyat

Demir, 700 gramlık aynı firmanın ürünü olan salçayı bir marketten 46.95, diğerinden 61.75, ve bir başkasından ise 79,95 TL'ye aldığını belirtti.

Demir bu fiyatlamanın 1 kilogramda ise sırasıyla 67, 88 ve 114 liraya tekabul ettiğini belirtti.

"Bu, vatandaşı soymak değil de nedir?"

Demir, "Kıymetli izleyiciler bu vatandaşı soymak değil de nedir? İşte bunlar mutfaktan tencereden darbe yapmaya çalışıyorlar. Başka açıklaması yok. Bunun başka bir hesaplaması yok. İşte fişler orada." dedi.