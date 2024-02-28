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Bu utanç dünyaya yeter! Yürek sızlatan görüntüleri dünyaya servis ettiler

Yeniakit Publisher
2024-02-28 20:39:00 -
Bu utanç dünyaya yeter! Yürek sızlatan görüntüleri dünyaya servis ettiler

Siyonistlerin sivillere yönelik katliamına dünya sessiz kalmayı sürdürürken; Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler, İsrail saldırılarında enkaz haline dönen binalara sığınarak yaşam mücadelesi veriyor.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 145 gündür devam ederken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin, İsrail saldırılarında enkaz haline dönen binalarda verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekti.

Gidecek yerleri kalmayan Gazzeliler, enkaz halinde binalara sığınarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Refah’ta ailesiyle birlikte sığındığı yıkılmış binada yaşayan 12 yaşındaki Alaa, "Burası çok karanlık ve ışık sadece enkaz kalıntıları arasındaki dar açıklıklardan giriyor” dedi.

Alaa ve ailesinin yaşadığı enkaz halindeki binada fotoğraflar paylaşan UNRWA, “Gazze halkı için kelimenin tam anlamıyla gidecek hiçbir yer kalmadı” ifadelerini kullandı.


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