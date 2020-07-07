Bu ülkede Allah demek yasaktı! İşte baskı yıllarında çekilen içler acısı görüntü

Kurulduğu ilk yıllarda Allah'ın hükümleri ile yönetilen Türkiye Cumhuriyeti, 5 Şubat 1937’te kabul edilen laiklik ilkesi ile resmen din ile devlet işlerini birbirinden ayırdı. Ne var ki din devlete karışamazken, devlet dine istediği gibi karıştı!..

“Allah” lafzının yasaklandığı ve “Tanrı” demenin zorlandığı yıllarda, vatandaşlara baskılar uygulandı. 1940 yılında çekilen bir fotoğraf, vatandaşlara yapılan baskıyı gözler önüne serdi.

Fotoğrafta bir aracın üstünde, “Tanrıya emanet” ifadesinin yer aldığı görüldü.

‘Tanrı’ ismi, etimolojik olarak ‘ilah’ manasına geliyor. İlah, Allah’ın yalnızca bir ismi şerifi olarak biliniyor. Bu nedenle ‘Tanrı’ ismi hiçbir şekilde ‘Allah’ isminin karşılığı olamayacak durumdayken, Türk insanının geçmişiyle bağlantısını koparmak için atılan sözde ‘modernleşme’ adımları işte böyle baskı altında uygulandı.