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Yerel

Bu ülkede Allah demek yasaktı! İşte baskı yıllarında çekilen içler acısı görüntü

Osmanlı Devleti'nin yıkılması sonrası dualarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde yıllar sonra modernleşme adı altında alenen din düşmanlığı yapıldı. Laiklik kavramı inanan insanlar üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılırken, ‘Allah’ yerine ‘Tanrı’ ifadesi dayatması, o dönemde çekilen bir kareye işte böyle yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:58:00 - 2020-07-07 17:22:27
Bu ülkede Allah demek yasaktı! İşte baskı yıllarında çekilen içler acısı görüntü

Kurulduğu ilk yıllarda Allah'ın hükümleri ile yönetilen Türkiye Cumhuriyeti, 5 Şubat 1937’te kabul edilen laiklik ilkesi ile resmen din ile devlet işlerini birbirinden ayırdı. Ne var ki din devlete karışamazken, devlet dine istediği gibi karıştı!..

Allah” lafzının yasaklandığı ve “Tanrı” demenin zorlandığı yıllarda, vatandaşlara baskılar uygulandı. 1940 yılında çekilen bir fotoğraf, vatandaşlara yapılan baskıyı gözler önüne serdi.

Fotoğrafta bir aracın üstünde, “Tanrıya emanet” ifadesinin yer aldığı görüldü.

‘Tanrı’ ismi, etimolojik olarak ‘ilah’ manasına geliyor. İlah, Allah’ın yalnızca bir ismi şerifi olarak biliniyor. Bu nedenle ‘Tanrı’ ismi hiçbir şekilde ‘Allah’ isminin karşılığı olamayacak durumdayken, Türk insanının geçmişiyle bağlantısını koparmak için atılan sözde ‘modernleşme’ adımları işte böyle baskı altında uygulandı.

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Yorumlar

ömer

Şimdi ne oldu...Müslüman süslüman oldu.Deist ateist arttı lgbt cilere karşı olmak yasak oldu...Hayvan hakkı kadin hakki sağlıkci hakki memur hakki var ama insan hakkı yok oldu...
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HAKKI

türkçesini yazmak yasakmı ?en öncesi biz Türk çocuğuz, Türküz türkçede yazıla bilir
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