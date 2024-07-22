“Bu Türkler de çok oluyor” Ve tüm dünyayı çıldırtan hamleyi yaptık

Star yazarı İbrahim Güneş, Türkiye'nin uluslararası siyaset sahnesinde artan gücünü köşesine taşıdı. Türkiye'nin Libya'dan Nijer'e kadar geniş bir coğrafyada etkili olduğunu belirten Güneş, bu etkinin emperyal güçlerde rahatsızlık oluşturduğunu ifade etti. Güneş, Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarını ve Afrika'daki diplomatik başarılarını vurguladı. İbrahim Güneş, yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ünlü bir kot markası ABD'de şube açtığında reklam filminde yıllar yıllar önce bu sloganı kullanmıştı: "Bu Türkler de çok oluyor"

Hans'ı, Thomas'ı rahatsız etmiştik ne de olsa.

Bugünlerde uluslararası siyaset sahnesinde özellikle de emperyal güçlerde tam da bu söylem hakim desek yeridir.

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Listeyi ben yapayım. Eksikleri de siz ekleyin.

Irak'ta kilidi kapatıyor

Suriye'de normalleşme peşinde.

NATO savaşına direniyor.

Rusya ile Ukrayna'yı barıştırmaya çalışıyor.

Libya'da dengeleri değiştirdi, iç savaşı önledi

Akdeniz'de hesapları bozdu.

Gazze, Hamas konusunda geri adım atmıyor.

Balkanlar'da, Afrika'da üsler kuruyor.

Somali ile komşusu Etiyopya'yı barıştırmaya çalışıyor.

Somali'de 3 ayrı yerde doğalgaz aramak için anlama imzalandı.

Şimdi kalkmış bir de Fransız ve ABD askerlerinin kovulduğu Nijer'e gidiyor. Petrol arama anlaşması yapıyor.

Burkina Faso, Mali ve Nijer resmi olarak Sahel Eyaletleri Konfederasyonu'nu kurduklarını duyurdu. Sadece savunma değil, finans, eğitim, altyapı, sağlık gibi birçok önemli alanda birlikte hareket edecek. Ve Türkiye'yi örnek alıyorlar. 15 Temmuz direnişi aslında birçok ülkeye, lidere ilham oldu. Burkina Faso'nun yeni lideri İbrahim Traore'nin Afrikalı liderlere ""Emperyalistlerin elinde kukla olmayın" açıklamasını biraz da bu açıdan okuyun.

Neyse konuyu uzatmayayım. Türkiye şimdi Nijer'de bayrak gösteriyor.

Dünyanın en zengin uranyum yataklarına sahip Nijer...

Fransa'nın enerji kaynağı ama kendisi dünyanın en fakir ülkeleri arasında...

Bu yüzden sömürgecilere karşı umutları Türkiye...

Dışişleri, Milli Savunma ve Enerji Bakanları'nın MİT Başkanı'nın Nijer ziyareti bir günde olmadı elbette.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için 20 yıldır üstüne koya koya ilerliyor. Afrika'daki referanslarımız yeni kapıları bize açıyor. Tabii bu bir tek iyi niyet ve diplomasi ile olmuyor. Baştaki listeye bir kez daha göz atın isterseniz. Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı dev atılımlar, yola çıktıklarını asla yolda bırakmaması, Maarif Vakfı Okulları ile Afrika'da insana yaptığı yatırımlar yani yumuşak gücü bize kaybettiğimiz gönül coğrafyalarında yeni kapılar, yeni imkanlar açıyor.

Özetin özeti...

Batı "Kukla liderler" istiyor, Erdoğanlar değil... Zira manşette yazdığı gibi "Bu Türkler de çok oluyor" "