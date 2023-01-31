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Spor Bu transfer çok ses getirir... Galatasaray bombayı patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldız geliyor....
Spor

Bu transfer çok ses getirir... Galatasaray bombayı patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldız geliyor....

Süper Lig'de geride kalan 21 haftada topladığı 48 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 16:01:00 -
Bu transfer çok ses getirir... Galatasaray bombayı patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldız geliyor....

Süper Lig'de geride kalan 21 haftada topladığı 48 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemini Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kiralayarak açan sarı - kırmızılılar, tıpkı sezon başında olduğu gibi yine ses getiren bir hamle için harekete geçti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna katarak dikkatleri üstüne çeken Galatasaray'ın gündeminde Luka Jovic'in olduğu öğrenildi.

Süper Lig'in 21. haftasında Bitexen Giresunspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrılarak üst üste 10. galibiyetini almıştı. Sarı - kırmızılılarda sürdürülen liderlik ve gösterilen iyi performans taraftaları mutlu ederken, yönetim de bir yandan transfere odaklanmış durumda.

İtalya Ligi Serie A takımı Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla kiralayan Galatasaray'ın ses getirecek bir transfer hamlesinin peşinde olduğu ortaya çıktı.

Sarı - kırmızılıların Fiorentina'da top koşturan dünyaca ünlü santrfor oyuncusu Luka Jovic'in transferi için harekete geçtiği öne sürüldü.

İtalyan basınının haberine göre; Fiorentina, hücum hattına bir transfer planlıyor ve bu hamle için kadrosundan bir oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyor.

Ayrılığı muhtemel olan isimler arasında Luka Jovic'in en kuvvetli aday olduğu ve Galatasaray'ın oyuncu için hazır bulunduğu kaydedildi.

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği başarılı performansın ardından 63 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Jovic, burada istenen oyunu ortaya koyamadı.

Bu sezon başında bedelsiz olarak Fiorentina'nın yolunu tutan 25 yaşındaki futbolcu, çıktığı 27 resmi maçta 7 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

 

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