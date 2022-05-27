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Spor Bu teklifi reddetmek çılgınlık olur!..
Spor

Bu teklifi reddetmek çılgınlık olur!..

Fenerbahçe'de gündem Mert Hakan Yandaş transferi. Yaklaşık 2 haftadır CSKA Moskova'nın ilgisini sürdürdüğü milli oyuncunun yuvadan uçması an meselesi. Mert Hakan Yandaş için 5 milyon euro teklif eden CSKA Moskova, Fenerbahçe'nin teklifi reddetmesinin ardından geri adım atmadı. Rus ekibinin Fenerbahçe'ye yeni bir teklifle geleceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 15:14:00 -
Bu teklifi reddetmek çılgınlık olur!..

Fenerbahçe'de gündem Mert Hakan Yandaş transferi. Yaklaşık 2 haftadır CSKA Moskova'nın ilgisini sürdürdüğü milli oyuncunun yuvadan uçması an meselesi. Mert Hakan Yandaş için 5 milyon euro teklif eden CSKA Moskova, Fenerbahçe'nin teklifi reddetmesinin ardından geri adım atmadı. Rus ekibinin Fenerbahçe'ye yeni bir teklifle geleceği öğrenildi.

CSKA Moskova'nın transfer gündeminin 1. sırasında Mert Hakan Yandaş var. Yusuf Yazıcı'nın ardından bir Türk'ü daha kadrosuna katmaya hazırlanan Rus devi, geçtiğimiz günlerde Mert Hakan için Fenerbahçe'nin kapısını çalmış fakat olumsuz yanıt almıştı.

SIRA DIŞI BİR TEKLİF GELMESİ HALİNDE TRANSFERE RAZI OLACAK
Milli futbolcu için ısrarını sürdüren CSKA, teklifi revize etmeye hazırlanıyor. Oyuncuya İtalyanların da talip olduğu bilinirken Jorge Jesus ve yönetiminin görüşü Mert Hakan'ın takımda kalmasından yana. Yine de kapıları kapatmayan sarı-lacivertliler, başkan Ali Koç'un daha önceden de söylediği gibi sıra dışı bir teklif gelmesi halinde transfere razı olacak.

YENİ TEKLİF 10 MİLYON EURO + BONUS

İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle performansını yükselten milli oyuncuya İtalya Serie A ekibi Torino teklif yaptığı İtalyan basınında haber olmuştu. Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcuya CSKA Moskova'nın yeni teklifinin 10 milyon euro+bonus olacağı öğrenildi.

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