Bu tartışmaların Beşiktaş’a kazancı ne?

Katar’da futbol şöleni tüm hızıyla devam ederken ülkemizden şöyle sıcak bir gelişmeye bakalım istedim.. Malumunuz Beşiktaş’ta 2022 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı gerçekleşti.. Bu toplantıda Sayın Başkan ile Divan başkanı Tevfik Yamantürk arasındaki atışmaları ve daha sonra ise özel bir kanala konuşan Çebi başkanın Şampiyonlar ligi üzerinden açıklamalarına şöyle bir bakalım...