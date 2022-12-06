  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meclis Başkanı Şentop’tan Kılıçdaroğlu’na! Bu büyük bir saygısızlıktır.

Ödül gecesinde saçmalayan oyuncudan büyük iki yüzlülük! Pınar Deniz resmen ifşa oldu

TOKİ son noktayı koydu ama anlayana! Türklere çıkmayan evler Suriyelilere mi çıktı?

Alman Bild bile itiraf etti! Erdoğan'ın izni olmadan...

Türkiye'den balistik füze satın aldılar! Tarihe geçecek anlaşma

BES’i olan EYT’liler için son dakika açıklaması! Artık sona gelindi

Bu adam bir de ayda 56 bin TL maaş alıyor! Telefonda yaptığı şey doğruysa, o para haram zıkkım olsun

Suç örgütlerine 'Silindir' Operasyonu! Bakan Soylu: Bedeli ne olursa olsun suç örgütlerine acımasız olacağız

Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması! "Gerilemeyi sürükleyen..."

Canlı yayında açıkladı! CHP borazanı İsmail Küçükkaya, milletvekili mi oluyor?
Spor Bu tartışmaların Beşiktaş’a kazancı ne?
Spor

Bu tartışmaların Beşiktaş’a kazancı ne?

Katar’da futbol şöleni tüm hızıyla devam ederken ülkemizden şöyle sıcak bir gelişmeye bakalım istedim.. Malumunuz Beşiktaş’ta 2022 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı gerçekleşti.. Bu toplantıda Sayın Başkan ile Divan başkanı Tevfik Yamantürk arasındaki atışmaları ve daha sonra ise özel bir kanala konuşan Çebi başkanın Şampiyonlar ligi üzerinden açıklamalarına şöyle bir bakalım...

Yeniakit Publisher
2022-12-06 13:22:00 - 2022-12-06 13:26:09
Bu tartışmaların Beşiktaş’a kazancı ne?

Katar’da futbol şöleni tüm hızıyla devam ederken ülkemizden şöyle sıcak bir gelişmeye bakalım istedim.. Malumunuz Beşiktaş’ta 2022 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı gerçekleşti.. Bu toplantıda Sayın Başkan ile Divan başkanı Tevfik Yamantürk arasındaki atışmaları ve daha sonra ise özel bir kanala konuşan Çebi başkanın Şampiyonlar ligi üzerinden açıklamalarına şöyle bir bakalım...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23