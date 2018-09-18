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Bu tarihe dikkat! Yüzde 50 indirimli olacak...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "AvrupaHareketlilik Haftası" dolayısıyla kent genelinde toplum ulaşım araçlarının 22Eylül'de yüzde 50 indirimli hizmet vermesi kararı verdi.

18 Eylül 2018 Salı 15:38
Bu tarihe dikkat! Yüzde 50 indirimli olacak...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden edinilen bilgiye göre, her yıl 16 ile 22 Eylül tarihleri  arasında kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında, şehrin sürdürülebilir  ulaşım sisteminin geliştirilmesi ve kentsel hareketliliğin artırılmasına yönelik  etkinlikler düzenleniyor.

Kentsel hareketliliğin artırılması, toplu ulaşım sistemlerinin teşvik  edilmesi ve bu hareketlilikte toplu taşımanın payının artırılması amaçlanıyor.

Bunun için de insanların toplu ulaşımı tercih etmeleri için ücretlerde  belli bir indirime gidilmesi yönünde karar alındı.

Alınan karara göre, İstanbul'da 22 Eylül gününün başladığı gece saat  00.00'dan başlayarak 23.59'a kadar tüm toplum ulaşım araçları yüzde 50 indirimli  olacak.

Vatandaşlar, yaklaşık 24 saat boyunca; İstanbulkart entegrasyonuna  dahil tüm toplu ulaşım sistemleri; İETT, şehir hatları ve özel deniz toplu taşıma  araçları, Metro İstanbul bünyesindeki bütün raylı sistemler ile füniküler, Otobüs  A.Ş ve Özel Halk Otobüsleri'nde yüzde 50 indirimli yolculuk yapabilecek.

Aynı karar çerçevesinde, vatandaşlar, sahip oldukları istanbulkart’ı  okutmak suretiyle İSPARK tarafından işletilmekte olan "Akıllı Bisiklet Paylaşım  Sistemleri’nden" de yüzde 50 indirimli faydalanabilecek.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 15:38
  1. İstanbul
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