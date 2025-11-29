  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Otomotiv Bu SUV neden bu kadar çok satıyor? Škoda Elroq rekor üretimle cevabı verdi
Otomotiv

Bu SUV neden bu kadar çok satıyor? Škoda Elroq rekor üretimle cevabı verdi

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bu SUV neden bu kadar çok satıyor? Škoda Elroq rekor üretimle cevabı verdi

Škoda, tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Elroq’un 100.000’inci üretimine ulaşarak büyük bir dönüm noktasına imza attı. Avrupa’da satış listelerini zorlayan model, güvenlikte Euro NCAP’ten 5 yıldız alırken “Alman Yılın Otomobili 2026” seçilerek başarısını taçlandırdı.

Škoda, 2025 yılının başında seri üretimine başladığı tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Elroq’un 100.000’inci adedini üretim hattından indirdi. Dönüm noktası niteliğindeki bu araç, Mamba Green renkli bir Elroq RS oldu. Markanın yeni Modern Solid tasarım dilini taşıyan ilk tam elektrikli seri üretim modeli olan Elroq, Mladá Boleslav’daki tesiste Enyaq ile aynı esnek hatta üretiliyor. Bu ileri teknoloji hat, elektrikli ve içten yanmalı motorlu araçların paralel üretimine imkân tanıyarak markanın pazar taleplerine hızlı yanıt vermesini sağlıyor.

 

Avrupa’nın en çok tercih edilen BEV modelleri arasında

Elroq, 2025’in ilk dokuz ayında Avrupa’da en çok tercih edilen elektrikli araçlar arasında ikinci sıraya yerleşti. Uzmanlardan yüksek değerlendirmeler alan model, kısa süre önce Red Dot Tasarım Ödülü’nün yanı sıra “Alman Yılın Otomobili 2026” unvanını da kazandı. Bu başarı, Škoda’nın elektrikli SUV modelleri Elroq ve Enyaq’a yönelik güçlü ve istikrarlı talebi bir kez daha ortaya koyuyor. 

Almanya’da ekim ayının en çok satan elektrikli aracı

Škoda’nın en büyük pazarı olan Almanya’da Elroq, yıl boyunca dikkat çekici bir performans sergiledi. Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Avrupa’nın en çok satan elektrikli aracı unvanını aldı. Model; kalite, çevresel etkiler, fiyat-performans dengesi, yol tutuşu, sürüş dinamikleri ve elektrikli güç aktarma sistemi gibi pek çok alanda yüksek puan alarak Alman Yılın Otomobili 2026 jürisinin birincilik kararında belirleyici oldu. Elroq ve Enyaq, aynı dönemde Avrupa’daki ilk 10 BEV modeli arasında yer aldı. Elroq; Çekya, Danimarka ve Slovakya’da en çok satan elektrikli model olurken, Avusturya, Hollanda ve İsviçre’de ilk üçte yer aldı.

 

Euro NCAP’ten 5 yıldız

Škoda Elroq, Avrupa’nın çarpışma güvenliği referansı kabul edilen Euro NCAP testlerinden 5 yıldız aldı.

Yetişkin yolcu korumasında %90,

Çocuk yolcu korumasında %87,

Zayıf yol kullanıcısı korumasında %77,

Güvenlik asistanları bölümünde ise %78 skor elde etti.

Model; önden ve yandan çarpışma testlerinde gösterdiği yüksek güvenlik, çocuk koltuklarıyla tam uyumluluk ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle dikkat çekti. Yeni nesil kapı açma uyarısı sayesinde özellikle şehir içi bisikletli kazalarının azaltılması hedefleniyor.

Global elektrikli araç teslimatlarında artış

Škoda Auto, 2025’in ilk dokuz ayında dünya genelinde yaklaşık 120.000 adet tamamen elektrikli araç teslim ederek elektrikli mobilite dönüşümündeki yükselişini sürdürdü. Marka, esnek üretim kabiliyeti, güvenilirliği ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kış bakımı artık ücretsiz! Chery’den ‘Daima Sizinle’ kampanyası
Kış bakımı artık ücretsiz! Chery’den ‘Daima Sizinle’ kampanyası

Otomotiv

Kış bakımı artık ücretsiz! Chery’den ‘Daima Sizinle’ kampanyası

Bu tasarım çok konuşuluyor! JAECOO’ya büyük ödül!
Bu tasarım çok konuşuluyor! JAECOO’ya büyük ödül!

Otomotiv

Bu tasarım çok konuşuluyor! JAECOO’ya büyük ödül!

Hyundai INSTER Dynamic Türkiye’de satışa sunuldu! Güç ve pratikliklik onda
Hyundai INSTER Dynamic Türkiye’de satışa sunuldu! Güç ve pratikliklik onda

Otomotiv

Hyundai INSTER Dynamic Türkiye’de satışa sunuldu! Güç ve pratikliklik onda

Porsche Macan’ın lastik sırrı ortaya çıktı! Continental’den özel seçim!
Porsche Macan’ın lastik sırrı ortaya çıktı! Continental’den özel seçim!

Otomotiv

Porsche Macan’ın lastik sırrı ortaya çıktı! Continental’den özel seçim!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altan Tan'dan olay iddia: DEM Parti seçimde Erdoğan'a oy verecek, CHP’ye değil
Gündem

Altan Tan'dan olay iddia: DEM Parti seçimde Erdoğan'a oy verecek, CHP’ye değil

Eski HDP milletvekili Altan Tan, DEM Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı ve erken seçim için destek vereceğini, CHP'ye destek vermeyeceğin..
Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı
Dünya

Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı

Savunma teknolojisi girişimi Anduril otonom silah testleri ile büyük ses getirmişti ama şok eden bir açıklama geldi. Bu testlerin başarısız ..
Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!
Aktüel

Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!

Aileler istemiyor! Teşhirci Aleyna Tilki'nin ve LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin'in Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde olmasından aile..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23