Bu SUV neden bu kadar çok satıyor? Škoda Elroq rekor üretimle cevabı verdi

Škoda, 2025 yılının başında seri üretimine başladığı tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Elroq’un 100.000’inci adedini üretim hattından indirdi. Dönüm noktası niteliğindeki bu araç, Mamba Green renkli bir Elroq RS oldu. Markanın yeni Modern Solid tasarım dilini taşıyan ilk tam elektrikli seri üretim modeli olan Elroq, Mladá Boleslav’daki tesiste Enyaq ile aynı esnek hatta üretiliyor. Bu ileri teknoloji hat, elektrikli ve içten yanmalı motorlu araçların paralel üretimine imkân tanıyarak markanın pazar taleplerine hızlı yanıt vermesini sağlıyor.

Avrupa’nın en çok tercih edilen BEV modelleri arasında

Elroq, 2025’in ilk dokuz ayında Avrupa’da en çok tercih edilen elektrikli araçlar arasında ikinci sıraya yerleşti. Uzmanlardan yüksek değerlendirmeler alan model, kısa süre önce Red Dot Tasarım Ödülü’nün yanı sıra “Alman Yılın Otomobili 2026” unvanını da kazandı. Bu başarı, Škoda’nın elektrikli SUV modelleri Elroq ve Enyaq’a yönelik güçlü ve istikrarlı talebi bir kez daha ortaya koyuyor.

Almanya’da ekim ayının en çok satan elektrikli aracı

Škoda’nın en büyük pazarı olan Almanya’da Elroq, yıl boyunca dikkat çekici bir performans sergiledi. Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Avrupa’nın en çok satan elektrikli aracı unvanını aldı. Model; kalite, çevresel etkiler, fiyat-performans dengesi, yol tutuşu, sürüş dinamikleri ve elektrikli güç aktarma sistemi gibi pek çok alanda yüksek puan alarak Alman Yılın Otomobili 2026 jürisinin birincilik kararında belirleyici oldu. Elroq ve Enyaq, aynı dönemde Avrupa’daki ilk 10 BEV modeli arasında yer aldı. Elroq; Çekya, Danimarka ve Slovakya’da en çok satan elektrikli model olurken, Avusturya, Hollanda ve İsviçre’de ilk üçte yer aldı.

Euro NCAP’ten 5 yıldız

Škoda Elroq, Avrupa’nın çarpışma güvenliği referansı kabul edilen Euro NCAP testlerinden 5 yıldız aldı.

Yetişkin yolcu korumasında %90,

Çocuk yolcu korumasında %87,

Zayıf yol kullanıcısı korumasında %77,

Güvenlik asistanları bölümünde ise %78 skor elde etti.

Model; önden ve yandan çarpışma testlerinde gösterdiği yüksek güvenlik, çocuk koltuklarıyla tam uyumluluk ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle dikkat çekti. Yeni nesil kapı açma uyarısı sayesinde özellikle şehir içi bisikletli kazalarının azaltılması hedefleniyor.

Global elektrikli araç teslimatlarında artış

Škoda Auto, 2025’in ilk dokuz ayında dünya genelinde yaklaşık 120.000 adet tamamen elektrikli araç teslim ederek elektrikli mobilite dönüşümündeki yükselişini sürdürdü. Marka, esnek üretim kabiliyeti, güvenilirliği ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.