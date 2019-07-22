Bu suç aletlerinin hepsi 'kafe'den çıktı Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uygulamada aranan kafelerden, 5 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet kama ve bu silahlara ait fişek ve mermi ele geçirildi.

Konya'da Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki kafelerde güvenlik uygulaması yaptı. Yapılan kontrollerde kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kimlik sorgulaması ve üst aramaları yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda da 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 8 adet şarjör, 587 adet mermi, 3 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeği şarjörü, 169 adet dolu av tüfeği fişeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör, 16 adet kurusıkı tabanca mermisi ve 3 adet kama ele geçirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.