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Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, erken seçim taleplerinin olmadığını açıkladı. Torun'un bu sözleri üzerine CHP'den erken seçime ilişkin nasıl bir tepki geleceği merak konusu oldu.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:13
Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bizim bir erken seçim talebimiz yok. Bizim temel amacımız öncelikle yereldeki başarımızı daha üst noktaya çekerek, ülkenin sorunlarına odaklanmak" dedi.

CHP'nin İstanbul'da elde ettiği seçim zaferiyle beraber gündeme gelen erken seçim tartışmalarına Seyit Torun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'un bu sözlerinin CHP Genel Merkezi'nde nasıl karşılanacağı ise merak konusu.

Mutfakta yangın olduğunu iddia etti

Torun, öncelikli hedeflerinin CHP'li belediyelerin başarılarını artırmak olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Bizim bir erken seçim talebimiz yok. Türkiye'nin sorunlarının çözümüne katkıda bulunacağız. Bizim temel amacımız öncelikle yereldeki başarımızı daha üst noktaya çekerek ülkenin sorunlarına odaklanmak. Çünkü ekonomik krizin içerisindeyiz. Artık mutfakta yangın var, bunu görmek zorundayız. Ülkede ciddi sorunlarımız var. Dış politika artık yönetilemiyor. Dış politikada bilinmez bir yöne doğru gidiyoruz. Ülkenin tarımda ve eğitimde de ciddi sorunları var. Biz artık Türkiye'nin sorunlarına odaklanıp çözüm yolunda mutlaka katkıda bulunmak isteriz."

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:13
  1. İstanbul
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
  3. CHP'li belediyeler
  4. erken seçim

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  • ŞİMDİDEN DİYOLAR 6BİN BANKAMATİK İŞÇİSİ VAR Bİ ONLARI ATIP YERİNE CHPLİ KOYALIM DA KENDİLERİNİN YAPTIĞINI ZANEDİYOLAR ŞİMDİDEN DİYOLAR 6BİN BANKAMATİK İŞÇİSİ VAR Bİ ONLARI ATIP YERİNE CHPLİ KOYALIM DA KENDİLERİNİN YAPTIĞINI ZANEDİYOLAR 1 sa önce
    11 MİLYARDOLARLIK İSTANBUL BELEDİYR BÜTÇESİ VARKEN NE SEÇİMİ
  • Emine Altin Emine Altin 1 sa önce
    Ulke sorunlari derken ulkeyi ele gecirip hacli siyonist amirlerine ulkeyi teslim etmektir amaclari
  • Ak SevdalıAk Sevdalı1 sa önce
    CHP li vekil mutfakta yangın olduğunu iddia etmiş , işiniz gücünüz palavra .hadi ordan vik vik vik.
  • ErenEren1 sa önce
    Adamların ülke yönetmek gibi bir dertleri yok zaten. Klasik CHP.
  • ulkemİnsaniulkemİnsani1 sa önce
    HERKES BİLSİN İSTEDİM.ak partiye karşı olan bir avuç KALBUR ÜSTÜ BURJUVADIR. onlarin zehirleri ile zehirlenenlerchppkk fetö, yahuditopluluğununadayını kazandırmıştır.

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