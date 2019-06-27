Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bizim bir erken seçim talebimiz yok. Bizim temel amacımız öncelikle yereldeki başarımızı daha üst noktaya çekerek, ülkenin sorunlarına odaklanmak" dedi.

CHP'nin İstanbul'da elde ettiği seçim zaferiyle beraber gündeme gelen erken seçim tartışmalarına Seyit Torun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'un bu sözlerinin CHP Genel Merkezi'nde nasıl karşılanacağı ise merak konusu.

Mutfakta yangın olduğunu iddia etti

Torun, öncelikli hedeflerinin CHP'li belediyelerin başarılarını artırmak olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Bizim bir erken seçim talebimiz yok. Türkiye'nin sorunlarının çözümüne katkıda bulunacağız. Bizim temel amacımız öncelikle yereldeki başarımızı daha üst noktaya çekerek ülkenin sorunlarına odaklanmak. Çünkü ekonomik krizin içerisindeyiz. Artık mutfakta yangın var, bunu görmek zorundayız. Ülkede ciddi sorunlarımız var. Dış politika artık yönetilemiyor. Dış politikada bilinmez bir yöne doğru gidiyoruz. Ülkenin tarımda ve eğitimde de ciddi sorunları var. Biz artık Türkiye'nin sorunlarına odaklanıp çözüm yolunda mutlaka katkıda bulunmak isteriz."