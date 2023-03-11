Bu sözler ülkeyi karıştırdı! "Tanrı'nın gazabı"

Eski bir başpiskopos Yunanistan'da 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasi için Karnaval kutlamalarından dönen yolcuları sorumlu tuttu.

Kalavryta ve Aigialeia'nın eski Başpiskoposu Amvrosios, Kuzey Yunanistan'da meydana gelen ölümcül tren kazasının Tanrı'nın bir cezası olduğunu iddia etti.

Amvrosios, dini bir internet sitesinde yayınlanan yazısında, bu cezanın günah ve sefahatin bol olduğu ve bize bir ders vermek için gençlerin canını almaya karar veren Tanrı'yı kızdıran Karnavalı'ın ardından geldiğini savundu.

Karnavalı "şeytanın bayramı" olarak nitelendiren Amvrosios yazısında "O halde, Tempe'de yaşanan bu trajedi, şeytanın bu Karnaval kutlaması için Rabbimizin gazabının bir ifadesi değil midir?" diye sordu.

Yunanistan'da "Apokries" olarak bilinen Karnaval sezonu, Paskalya öncesi Büyük Perhiz başlamadan bol ziyafet ve abartılı geçit törenleriyle kutlanan şenlik sezonunu simgeliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Atina'dan Selanik'e giden trendeki 350 yolcuların çoğu coşkulu Karnaval kutlamalarından ardından evlerine ya da üniversitelerine dönen 30 yaş altı gençlerden oluşuyordu.

57 kişinin yaşamını yitirdiği kaza kamuoyunda büyük öfkeye yol açmış, hükümeti sorumlu tutanların düzenlediği protesto gösterilerinde arbede yaşanmıştı.

Kaynak: Euronews