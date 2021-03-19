Bu sözler Kemalist Ayşenur Arslan’a ait! 'Demirtaş terörden uzak biri'

CHP’nin yayın organı Halk TV’de program sunan azılı laikçi Kemalist Ayşenur Arslan, Selahattin Demirtaş'la ilgili skandal sözler sarf etti. Arslan, terör örgütü PKK'ya methiyeler dizen, teröristelebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yollayan ve “PKK'ya terör örgütü” değildir” diyen Selahattin Demirtaş'ın terörden uzak bir isim olduğunu söyleyerek "Niye cezaevinde olduğunu kimse izah edemiyor" dedi.

Demirtaş'ın sicili

Ancak Arslan'ın 'terörden uzak' diye nitelendirerek aklamaya çalıştığı Demirtaş'ın geçmişi öyle demiyor. 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyerek 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarının başlatılmasında Demirtaş bizzat rol almıştı.

Türkiye'ye tehdit

Demirtaş, başka bir konuşmasında ise Cizre'de sokağa çıkma yasağına karşı çıkarak Türkiye Cumhuriyeti devletini adeta iç savaşla tehdit etmişti. Demirtaş, "Zannediyor musunuz ki Bodrum Cizre'ye çok uzaktır. Bakın Suriye işte bu şekilde başladı ve bir anda bir kıvılcımla iç savaş dönüştü. Şimdi Türkiye bunun kıyısında işte." şeklinde konuşmuştu.

Askerlere yönelik saldırılar meşru

Alman gazetesine verdiği röportajda, PKK'nın sadece sivillere yönelik saldırılarının terör olarak nitelendirilebileceğini belirterek, askerlerlerimize yönelik saldırılarını meşru gördüğünü söylemişti. Demirtaş, PKK'ya açık destek verdiği konuşmasında "Biz PKK'yi silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Bizim 1991'dan bu yana kurulan hiçbir partimiz PKK'yi terör örgütü olarak tanımlamadı." ifadelerini kullanmıştı.

"Başkan Apo'nın heykelini dikeceğiz"

Demirtaş, Mardin mitinginde yaptığı konuşmasında ise terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırarak " Daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini" demişti.