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Gündem Bu sözler İsrail Meclisi'nde söylendi: En büyük terörist İsrail'dir!
Gündem

Bu sözler İsrail Meclisi'nde söylendi: En büyük terörist İsrail'dir!

Yeniakit Publisher
2024-09-10 11:39:00 -

Filistinli Arap Milletvekili Ayman Odeh, İsrail Meclisi'nde, "En büyük terörist İsrail'dir" dedi. Saldırıya uğrayan Odeh daha sonra salondan atıldı.

İsrail’in Filistin’deki katliamının boyutları arttıkça dünya çapındaki tepkilerle beraber İsrail içinde de siyasi kriz büyüyor.

Günlerdir Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik istifa protestoları devam ederken gerilim İsrail meclisi Knesset'e de sıçradı.

Mecliste devam eden görüşmelerde söz alan Filistinli Arap Milletvekili Ayman Odeh'in sözleri meclisi karıştırdı.

Hamas ve terörizmden söz eden İsrailli milletvekillerine kürsüden cevap veren Odeh "En büyük terörizm İsrail işgalidir" dedi.

Gerilimin bu sözlerle arttığı mecliste aşırı sağcı İsrailliler Odeh'e saldırdı.

Odeh, görevlilerin müdahalesi ile salondan atıldı.

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