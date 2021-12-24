Bu söz çok güzel bir söz! Milli Gazete'yi okurken bu küpüre de bakacağım

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Saadet Partisi'nin yayın organı olan Milli Gazete'nin "Olaylara Müslümanca baklamalıyız" başlıklı haberi ele alındı.

Dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Karamollaoğlu, gazetecilerden ise soru almaya cesaret edemedi. Milli Gazete'nin bugünkü haberini hatırlatan Murat Alan "Olaylara Müslümanca baklamalıyız" sözünün çok güzel bir söz olduğunu belirterek "Soru alacaksınız o zaman HDP ile bir araya geliyorsanız" dedi. Öte yandan bu küpürü keserek bilgisayarının yanına yapıştıracağını söyleyen Alan, "Milli'nin haberlerlerini incelerken, Müslümanca mı değil mi? diye bakacağım bunndan sonra" dedi.