Bu soykırım değilse nedir?

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 104 gündür sürüyor.

Bölgede yoğun bombardıman nedeniyle binlerce sivil hayatını kaybederken, milyonlarca Filistinli de yerinden oldu. İnsanlık dramının yaşandığı Gazze Şeridi’ni ayrım gözetmeksizin vuran İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle her gün can kaybı artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte 172 Filistinliyi öldürdüğünü, 326 Filistinliyi ise yaraladığını duyurdu.

Salgın hastalık baş gösterdi!

Kudra, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 24 bin 620’ye, yaralı sayısının ise 61 bin 830’a yükseldiğini açıkladı. İsrail saldırılarında 337 sağlık personelinin öldüğünü ve 122 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini belirten Kudra, 150 sağlık kuruluşunun hedef alındığını, 30 hastane ve 53 sağlık merkezinin hizmetlerini durdurduğunu aktardı.

Kudra ayrıca, 99 sağlık personelinin İsrail askerleri tarafından tutuklandığını ifade ederken, aşırı kalabalık nedeniyle en az 8 bin kişide Hepatit A hastalığı tespit edildiğini aktardı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO