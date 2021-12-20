Bu skandala neden göz yumdun Turgay Ciner? Tokatçı Muharrem Sarıkaya, cinsel organ çizip AK Partili isme vermiş ve...

Habertürk Grubu'nun Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in gözleri önünde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasına tepki yağdı. Tepkiler sonrası Habertürk özür dilerken, Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti.

Muharrem Sarıkaya'nın daha önce birlikte çalıştığı bir çok gazeteciye şiddet ve mobbing uyguladığı itirafları gelirken, Muharrem Sarıkaya'nın Sabah gazetesinde yöneticilik yaptığı dönemde Şamil Tayyar'la tartışması tekrar gündeme geldi. Gazeteden haklarını isteyen Tayyar'a Sarıkaya'nın A4 kağıdına penis resmi çizerek "Anca bunu alırsın" dediği iddia edildi.

Sabah gazetesi el değiştirince!

Turgay Ciner, Sabah gazetesini satın alınca çalışanlara yeni bir sözleşme getirdi. O sözleşmede çalışanların bütün özlük haklarının sıfırlandığı iddia edildi. Çalışanlar bu sözleşmeyi imzalamadı. Bazı çalışanların mobbinge uğradı, Ankara dışına, Habur'a, Şırnak'a sürgüne gönderildi. Direnenler işten çıkarıldı.

Sarıkaya, Tayyar'ı odasına çağırıp 'alacaklarından vazgeç' dedi

Bu süreçte Sabah gazetesinde görev yapan Şamil Tayyar'ın da işine son verildi. Muharrem Sarıkaya tarafından odasına çağrıldı. Alacaklarından vazgeçmesini istedi. Tayyar, alacaklarından vazgeçmeyeceğini ancak kıdem tazminatının helal olduğunu ve bir lira da olsa alacağını, kıdemini aldığı takdirde istifa edeceğini söyledi.

Kağıda erkek cinsel organ resmi çizip 'anca bunu alırsın' dedi

Bunun üzerine Sarıkaya, bir kağıdın üzerine penis resmi çizerek "Anca bunu alırsın" dedi. Tayyar ile Sarıkaya arasında büyük bir tartışma yaşandı. Tayyar, Sarıkaya'ya yumruğu indirecekken Sarıkaya'nın savunmasızlığı nedeniyle vazgeçti. Ardından yaşanan yargı sürecinde Tayyar, Sabah gazetesinden 350 milyar lira tazminat kazandı.

Habertürk yönetimine 'Muharrem Sarıkaya'yı atın, parayı almayayım' dedi

Habertürk yönetiminden birisi Tayyar'ı görüşmeye davet etti. Tazminatını ödeyeceklerini ve istediği takdirde işe dönüş yapabileceği söylendi. Tayyar bu isteği kabul etmedi. Tayyar, Sabah gazetesine dava açmasının nedenini Sarıkaya'nın ahlaksızlığı olarak gösterdi. O tarihte 350 bin lira tazminat kazanan Tayyar, bütün bu paradan vazgeçebileceğini, bir kuruş bile almayacağını ancak Sarıkaya'nın işten çıkarılmasını talep etti.

Şamil Tayyar tüm iddiaları doğruladı

Ancak gazete isteği yerine getirmedi. Sarıkaya görevine devam etti ve son olarak İHA muhabirini tokatlamasıyla gündem oldu. AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Odatv'ye yaptığı açıklamada o iddiayı ve yaşanan süreci doğruladı.

Şamil Tayyar'dan o görüntülere sert tepki: Tedavi edimeli

Şamil Tayyar sosyal medya hesabından, Muharrem Sarıkaya'nın gazeteci tokatladığı videoyu paylaşıp "Ankaralı gazeteciler iyi tanır bu zatı, vukuatı bununla da sınırla değil, tedavi olması gerekirken ekrana çıkarılması üzücü. Şiddete maruz kalan emekçi kardeşime de geçmiş olsun." dedi