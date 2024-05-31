Bu sıfata iyi bakın! 28 Şubatçılar her yerde
Laik sistemin yetiştirdiği faşist zihniyet nefret kusmaya devam ediyor. Bir bankta oturan iki başörtülü kadını ‘sizi burada istemiyoruz’ diyerek darp ettiler.
Türkiye uzay çağını başlatırken, bazı insanların hala ‘başörtüsü’ çığırtkanlığı yapmaya devam etmesi akıllara durgunluk veriyor.
Ağzından salyalar akıtarak başörtülü kadınlara saldıran sözde medeni kadın, laik sistemin sonucunun en güzel örneği olarak görüntülere yansıdı. Elinde keser ile ağzından küfürler savurarak başörtülü kadınları hedef alan kadını kocası bile zor zapt etti. Sosyal medyada yayılan bu video laik sistemin yeni ürünü adıyla paylaşıldı.
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