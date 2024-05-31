  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAE'liler kırmızı kodla dünyaya servis etti: Türkiye operasyona başlayabilir

İsmini bakın nereden alıyor! Huzurlarınızda Türkiye'nin ürkütücü gücü Kemankeş

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği başladı! Manchester Unitedlı yıldız bedavaya geliyor

Sanki Yunan gazetesi! Atatürkçü medyada tatbikat sessizliği

Yatırım piyasalarını neler bekliyor? İslam Memiş Haziran sonrası tüyolar verdi

Yunanistan'da büyük panik: Türkiye oraya doğalgaz ve petrol aramaya gidiyor

Türk havacılığının altın çağı Selçuk Bayraktar’dan müthiş paylaşım

Özgür Özel ne zaman siyaseti bırakacağını açıkladı! “Buraya çıkıp istifa edeceğim”

Nerede yakalandığına bakın! Bir CHP’li daha sahtekâr çıktı!

ABD’den gündemi alüst edecek Tük savunma sanayisi itirafı: Yapamazdık
Sosyal Medya Bu sıfata iyi bakın! 28 Şubatçılar her yerde
Sosyal Medya

Bu sıfata iyi bakın! 28 Şubatçılar her yerde

Yeniakit Publisher
2024-05-31 13:30:00 -

Laik sistemin yetiştirdiği faşist zihniyet nefret kusmaya devam ediyor. Bir bankta oturan iki başörtülü kadını ‘sizi burada istemiyoruz’ diyerek darp ettiler.

Türkiye uzay çağını başlatırken, bazı insanların hala ‘başörtüsü’ çığırtkanlığı yapmaya devam etmesi akıllara durgunluk veriyor.

Ağzından salyalar akıtarak başörtülü kadınlara saldıran sözde medeni kadın, laik sistemin sonucunun en güzel örneği olarak görüntülere yansıdı. Elinde keser ile ağzından küfürler savurarak başörtülü kadınları hedef alan kadını kocası bile zor zapt etti. Sosyal medyada yayılan bu video laik sistemin yeni ürünü adıyla paylaşıldı.

Ersan Şen’den skandal 28 şubat çıkışı
Ersan Şen’den skandal 28 şubat çıkışı

Gündem

Ersan Şen’den skandal 28 şubat çıkışı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

28 Şubat'ın darbeci paşalarının affedilmesine dikkat çeken tepki: Asıl onlar için adalet ne zaman tecelli edecek acaba?
28 Şubat'ın darbeci paşalarının affedilmesine dikkat çeken tepki: Asıl onlar için adalet ne zaman tecelli edecek acaba?

Medya

28 Şubat'ın darbeci paşalarının affedilmesine dikkat çeken tepki: Asıl onlar için adalet ne zaman tecelli edecek acaba?

28 Şubat darbecilerini af, neden ABD'nin kalesine atılmış bir gol olsun? Muhafazakârların dayanağını anlayabilmiş değilim
28 Şubat darbecilerini af, neden ABD'nin kalesine atılmış bir gol olsun? Muhafazakârların dayanağını anlayabilmiş değilim

Medya

28 Şubat darbecilerini af, neden ABD'nin kalesine atılmış bir gol olsun? Muhafazakârların dayanağını anlayabilmiş değilim

Uzun yıllar boyunca "Az nüfus, mutlu ülke!" propagandası yapmışlardı! Çok kötü gelişme açıklandı! Bugün maalesef 28 Şubatçıların "istedikleri" oluyor
Uzun yıllar boyunca “Az nüfus, mutlu ülke!” propagandası yapmışlardı! Çok kötü gelişme açıklandı! Bugün maalesef 28 Şubatçıların “istedikleri” oluyor

Medya

Uzun yıllar boyunca “Az nüfus, mutlu ülke!” propagandası yapmışlardı! Çok kötü gelişme açıklandı! Bugün maalesef 28 Şubatçıların “istedikleri” oluyor

28 Şubat darbecilerinin affedilmesiyle ilgili olay sözler: Altınız bezlenecek hale geldiğinde...
28 Şubat darbecilerinin affedilmesiyle ilgili olay sözler: Altınız bezlenecek hale geldiğinde...

Medya

28 Şubat darbecilerinin affedilmesiyle ilgili olay sözler: Altınız bezlenecek hale geldiğinde...

AK Parti'den açıklama! '28 Şubat darbecileri aklanmadı, affedildi!'
AK Parti'den açıklama! '28 Şubat darbecileri aklanmadı, affedildi!'

Gündem

AK Parti'den açıklama! '28 Şubat darbecileri aklanmadı, affedildi!'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

pala

yakalayın bu adi paçavrayı

Mercan

İtlaf edilecekler nereden başlamalı?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23